Jak dodać legitymację inżyniera budownictwa do mObywatel?

Chcesz mieć legitymację inżyniera budownictwa zawsze pod ręką? Dzięki aplikacji mObywatel dodasz ją do swojego telefonu w kilka minut. Sprawdź, jak krok po kroku przenieść dokument do wersji cyfrowej.

Legitymacja inżyniera budownictwa w telefonie? Oto jak ją dodać do mObywatela

Portfele wypchane dokumentami odchodzą do lamusa. Wszystko za sprawą naszych smartfonów. A skoro można mieć tam dowód osobisty czy prawo jazdy, to czemu nie legitymację inżyniera budownictwa? To możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Z tego poradnika dowiesz się, jak szybko i bez komplikacji dodać elektroniczną legitymację do telefonu.

Dlaczego warto przerzucić się na wersję cyfrową?

Papierowe dokumenty mają swój urok... dopóki ich nie zgubisz albo nie zostawisz w innym plecaku. Elektroniczna legitymacja inżyniera budownictwa rozwiązuje ten problem, bo telefon masz niemal zawsze przy sobie. To nie koniec plusów.

Zawsze w zasięgu ręki – Nie musisz już pamiętać, gdzie odłożyłeś plastikowy dokument. Masz go w telefonie.

Brak internetu? Żaden problem. – Nawet jeśli pracujesz na budowie gdzieś w środku lasu, aplikacja działa offline. Nie potrzebujesz Wi-Fi ani transmisji danych, żeby potwierdzić swoje uprawnienia.

Błyskawiczne potwierdzenie danych – Weryfikacja przez kod QR albo wizualne sprawdzenie ekranu zajmuje dosłownie chwilę. To spory atut, zwłaszcza gdy liczy się czas.

Więcej niż legitymacja – Elektroniczna wersja pokaże nie tylko Twoje dane, ale też datę ważności dokumentu i polisy OC. Szybko sprawdzisz, czy wszystko jest aktualne.

Kto może skorzystać z legitymacji inżyniera w mObywatelu?

Jeśli masz uprawnienia inżyniera budownictwa i należysz do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ten cyfrowy dokument jest dla Ciebie. Wystarczy, że masz telefon i zainstalujesz aplikację mObywatel.

Jak dodać legitymację inżyniera do mObywatela krok po kroku?

Cały proces jest prosty i szybki, więc poradzisz sobie bez problemu.

Instalacja aplikacji

Najpierw pobierz mObywatel z Google Play (Android) albo App Store (iOS).

Logowanie i potwierdzenie tożsamości

Po uruchomieniu aplikacji musisz potwierdzić, że Ty to na pewno Ty. Masz trzy opcje:

profil zaufany – najczęściej wybierany, bo prosty.

– najczęściej wybierany, bo prosty. bankowość elektroniczna – wygodna, jeśli masz konto w banku zintegrowanym z mObywatelem.

– wygodna, jeśli masz konto w banku zintegrowanym z mObywatelem. e-dowód – bardziej nowoczesna opcja, ale wymaga dowodu z chipem i czytnika NFC w telefonie.

Dodaj pierwszy dokument

Zanim przejdziesz do legitymacji, musisz najpierw dodać podstawowy dokument, np. mDowód lub Diia.pl (dla cudzoziemców). Ten krok jest wymagany, więc go nie pomijaj.

Czas na legitymację inżyniera

W aplikacji wybierz opcję Dodaj dokument (znajdziesz ją na ekranie głównym lub w sekcji Dokumenty ).

(znajdziesz ją na ekranie głównym lub w sekcji ). Z listy wybierz Legitymacja inżyniera budownictwa .

. Poczekaj chwilę – dane zostaną pobrane i zapisane w aplikacji.

I gotowe! Od teraz Twój telefon pełni funkcję cyfrowej teczki z dokumentami.

Jak zweryfikować legitymację?

Masz już dokument w telefonie, ale co zrobić, gdy ktoś chce go sprawdzić? Masz kilka opcji:

Weryfikacja wizualna – Po prostu pokaż ekran telefonu. Zdjęcie, dane i dynamiczne elementy, jak flaga czy hologram, potwierdzą autentyczność.

– Po prostu pokaż ekran telefonu. Zdjęcie, dane i dynamiczne elementy, jak flaga czy hologram, potwierdzą autentyczność. Kod QR – Klikasz Potwierdź dane , skanujesz kod QR na urządzeniu osoby weryfikującej – i gotowe.

– Klikasz , skanujesz kod QR na urządzeniu osoby weryfikującej – i gotowe. Certyfikat na żywo – Możesz też odpalić specjalny certyfikat w aplikacji, który działa jak elektroniczny dowód autentyczności.

Czy elektroniczna legitymacja to pełnoprawny dokument?

Tak. Cyfrowa wersja ma taką samą moc prawną jak plastikowa karta, więc bez obaw możesz jej używać podczas pracy. Jeśli jednak jesteś przywiązany do tradycyjnych dokumentów – nie musisz się z nimi rozstawać. Elektroniczna wersja to po prostu wygodna alternatywa.

Elektroniczna legitymacja – mała zmiana, duża wygoda

Czy warto zainstalować mObywatela i przenieść legitymację inżyniera budownictwa do telefonu? Zdecydowanie tak. Nie musisz martwić się, że dokument został w domu lub w biurze. Wszystko masz pod ręką – szybko, bezpiecznie i bez stresu.

A skoro dodanie dokumentu zajmuje dosłownie kilka minut, to po co czekać? Pobierz aplikację i ciesz się wygodą cyfrowych rozwiązań. Twój telefon właśnie zyskał kolejną praktyczną funkcję!