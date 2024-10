Możliwe, że robisz to źle. Dywiz, półpauza i pauza: jak stosować te znaki interpunkcyjne?

Dywiz, półpauza czy pauza: Kiedy co stosować i jaki skrót klawiszowy na Windows i macOS

Interpunkcja odgrywa istotną rolę w poprawnym zapisie tekstu. Znaki takie jak dywiz, półpauza czy pauza to niepozorne, ale ważne elementy, które pomagają w zrozumieniu intencji autora i organizacji tekstu. Niestety, często są one mylone, a ich niewłaściwe stosowanie może prowadzić do nieporozumień. W tym artykule wyjaśnimy, czym różnią się te trzy znaki, kiedy i jak należy je stosować. Spytacie: "ale po co taki tekst na blogu technologicznym?!" Odpowiedź jest prosta – poszczególne znaki mają określone skróty klawiszowe na Windows i macOS, o których nie wszyscy wiedzą. Zanim jednak do nich dojdziemy, warto wrócić do podstaw interpunkcji...

Dywiz – co to jest i kiedy go stosować?

Dywiz (-) to najkrótszy z omawianych znaków. Jego głównym zadaniem jest łączenie wyrazów lub ich części. Jest on również stosowany w formach przymiotnikowych oraz w niektórych przypadkach składniowych.

Zastosowanie dywizu:

Łączenie dwóch członów wyrazu – dywiz jest używany do tworzenia złożeń wyrazowych, takich jak “biało-czerwony”, “śpiewająco-tańczący” czy “siostra-inżynier”.

Łączenie wyrazów w określeniach dwuczłonowych – dywiz jest używany np. w wyrażeniach typu "szef-dyrektor", "matka-poliglotka".

– dywiz jest używany np. w wyrażeniach typu “szef-dyrektor”, “matka-poliglotka”. Podział wyrazów na końcu wiersza – dywiz umożliwia podział wyrazów w tekście, który nie mieści się w jednej linii.

Skróty klawiszowe na dywiz

Tu sytuacja jest prosta:

Windows – wystarczy nacisnąć zwykły klawisz „-” znajdujący się na klawiaturze, między cyframi a klawiszem “=”.

macOS – identycznie jak w systemie Windows, naciskamy klawisz „-" znajdujący się na głównej klawiaturze.

Półpauza – kiedy jej używać?

Półpauza (–) to znak dłuższy od dywizu, ale krótszy od pauzy. Stosuje się ją do oddzielania elementów tekstu, w szczególności tam, gdzie potrzebny jest wyraźniejszy podział niż ten oferowany przez przecinek, ale nie tak mocny, jak w przypadku pauzy.

Zastosowanie półpauzy:

Oddzielanie fraz w zdaniu – półpauza często zastępuje nawiasy lub przecinki, np. „Wiedziałem, że to – choć nie było łatwe – musiało zostać zrobione”.

Zapisywanie zakresów liczb – półpauza służy do oznaczania zakresów, np. "lata 1990–2000" lub "godziny otwarcia: 9:00–17:00".

– półpauza służy do oznaczania zakresów, np. “lata 1990–2000” lub “godziny otwarcia: 9:00–17:00”. Zaznaczanie dialogów w niektórych językach – w niektórych krajach półpauza jest używana do zapisu dialogów, np. w naszych rodzimych książkach: „– Witaj, jak się masz?”.

Skróty klawiszowe na półpauzę

Windows – aby wprowadzić półpauzę, należy użyć skrótu klawiszowego: Alt + 0150 (z użyciem klawiatury numerycznej).

macOS – skrót na półpauzę to: Option + - (klawisz dywizu).

Pauza – najdłuższy znak interpunkcyjny

Pauza (—) to najdłuższy z omawianych znaków. Używa się jej do silnego oddzielenia fragmentów tekstu, gdy chcemy wyraźnie zaznaczyć pauzę lub przerwanie myśli. Pauza pojawia się często w literaturze, publicystyce, a także w niektórych dokumentach formalnych.

Zastosowanie pauzy:

Wtrącenia i przerwy w myśli – pauza może być użyta do wyraźnego oddzielenia wtrącenia od reszty zdania, np. „Był to wybór — choć trudny — najlepszy z możliwych”.

Wyraźne przerwanie toku myślowego – pauza oddziela myśli lub zdania, które wymagają dłuższej pauzy w interpretacji tekstu, np. „Nigdy tego nie zrozumiem — i może nie muszę".

– pauza oddziela myśli lub zdania, które wymagają dłuższej pauzy w interpretacji tekstu, np. „Nigdy tego nie zrozumiem — i może nie muszę”. Oddzielanie elementów list w formach narracyjnych – pauza może być używana w listach punktowanych, aby nadać im bardziej literacki charakter.

Skróty klawiszowe na pauzę

Windows – aby wprowadzić pauzę, należy użyć skrótu: Alt + 0151 (na klawiaturze numerycznej).

macOS – na komputerach Apple pauzę wprowadza się przy pomocy skrótu: Option + Shift + -.

Warto zauważyć, że na komputerach Mac można też zdefiniować sobie skróty klawiszowe. Dobrą opcją jest ustawienie dwóch dywizów zamieniających się w półpauzę i trzech dywizów zamieniających się w pauzę. To chyba jedno z wygodniejszych rozwiązań.

A co z myślnikiem?

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Mamy dywiz, półpauzę i pauzę, a co z myślnikiem?! Już wyjaśniam. Myślnik w języku polskim często odnosi się ogólnie do każdego znaku interpunkcyjnego, który oddziela myśli lub fragmenty tekstu. Potocznie może to być więc półpauza lub pauza.

W literaturze myślnikiem często nazywamy pauzę (—) , czyli najdłuższy z tych trzech znaków.

Myślnik pełni funkcję wyraźnego oddzielenia myśli w tekstach narracyjnych, listach czy wypowiedziach dialogowych, np. „On – jak zawsze – nie przyszedł".

Myślnik może więc odnosić się do pauzy, ale czasem też do półpauzy, w zależności od kontekstu i tradycji wydawniczych.

O co chodzi z klawiaturą numeryczną?

Robienie znaków specjalnych na klawiaturze numerycznej może być nieco mylące, zwłaszcza jeśli ktoś na co dzień nie korzysta z tego rozwiązania.

W systemie Windows do wprowadzania znaków specjalnych, takich jak półpauza czy pauza, można użyć klawiatury numerycznej (to ta część klawiatury, która znajduje się po prawej stronie i zawiera tylko cyfry oraz kilka dodatkowych przycisków).

Jak wprowadzać znaki na klawiaturze numerycznej?

Aktywuj klawiaturę numeryczną – upewnij się, że klawisz Num Lock jest włączony (zazwyczaj zapala się lampka kontrolna). Jeśli Num Lock jest wyłączony, naciśnięcie cyfr po prawej stronie klawiatury nie będzie działać prawidłowo.

Przytrzymaj klawisz „Alt” – aby wprowadzić znak, przytrzymaj lewy klawisz „Alt”.

– aby wprowadzić znak, przytrzymaj lewy klawisz „Alt”. Wprowadź odpowiedni kod na klawiaturze numerycznej – trzymając „Alt”, wpisz kod liczbowy, który odpowiada znakowi. Przykładowo:

Półpauza (–) : wpisz 0150 (czyli Alt + 0150).

: wpisz (czyli Alt + 0150). Pauza (—) : wpisz 0151 (czyli Alt + 0151).

: wpisz (czyli Alt + 0151). Zwolnij klawisz „Alt” – po wpisaniu kodu, puść klawisz „Alt”, a na ekranie pojawi się odpowiedni znak.

Znaki specjalne bez klawiatury numerycznej

Jeśli masz klawiaturę bez sekcji numerycznej (np. w laptopach), ta metoda nie zadziała. W takim przypadku musisz skorzystać z innych sposobów (np. kopiowania znaków z internetu) lub skrótów specyficznych dla twojego urządzenia (np. w macOS lub użycie alternatywnej klawiatury ekranowej w Windows).

Na komputerach Apple używanie klawiatury numerycznej nie jest wymagane do wprowadzania takich znaków. Zamiast tego, masz dostępne proste skróty:

Półpauza (–) : Option + - (czyli przycisk opcji plus zwykły dywiz).

Pauza (—): Option + Shift + - (opcja, shift i dywiz).

W niektórych programach, takich jak Microsoft Word, istnieje możliwość automatycznej zamiany znaków. Przykładowo, jeśli wpiszesz dwa dywizy --, program może automatycznie zamienić je na półpauzę lub pauzę, w zależności od ustawień.

Klawiatura ekranowa w Windows

Jeśli nie masz klawiatury numerycznej na swoim urządzeniu, możesz też skorzystać z klawiatury ekranowej: