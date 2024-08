Amazon inwestuje w Polski serial. Prowadząca może wywołać kontrowersje

Blanka Lipińska – autorka niesławnej serii powieści erotycznych (którymi jakimś cudem zainteresował się Netflix), celebrytka i była członki ekipy Zatoki Sztuki – sopockiego klubu zamieszanego w gigantyczny skandal, związany z wykorzystywaniem nieletnich. Kobieta zdołała wyjść cało z linczu w mediach społecznościowych i jeszcze przekuć tę aferę w sukces, bo teraz Amazon postanowił zaoferować jej własny program quasi-podróżniczy.

Egzotyczne krainy, kultury i seksualność

„(Nie)Poradnik Turystyczny” – taką nazwę nosić będzie nowy, pięcioodcinkowy serial od Amazon, który niebawem zadebiutuje w Prime Video. Ma być to produkcja podróżnicza, ale połączona z formatem rozrywkowym, więc raczej nie ma co spodziewać się po nim poruszania poważnych tematów rodem z dokumentów Martyny Wojciechowskiej.

Źródło: Prime Video

Widzowie mają towarzyszyć Blance Lipińskiej oraz jej partnerowi, Pawłowi Baryle i przyjacielowi Marcinowi Skurze. Bohaterowie serialu w każdym odcinku odwiedzać będą egzotyczne miejscówki, poznając przy okazji lokalną kulturę i kuchnię. Dość kontrowersyjne – z uwagi na przeszłość celebrytki – może być to, że w programie mają być poruszane także kwestie seksualności. Osoba odgrywająca kluczową rolę w klubie słynącym z wykorzystywania nieletnich, jest raczej na końcu kolejki osób, które powinny publicznie wypowiadać się na ten temat.

Dzięki brutalnej szczerości i wyrazistym osobowościom, Blanka i jej kompani głęboko zaangażują widzów w lokalne atrakcje, ciekawostki i zwyczaje, z których każde z tych miejsc jest znane. W programie destynacje zostaną pokazane przez pryzmat lokalnej kultury, kuchni, noclegów i zwyczajów. Nie zabraknie również tematu seksualności.

