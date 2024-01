Twórcy popularnego narzędzia chce, byś zmienił swoje hasło. Oto dlaczego warto ich posłuchać

Korzystacie jeszcze z LastPass? Firma zapowiada wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa, które wymuszą na was zmianę hasła. Wszystko przez atak hakerski, do którego doszło w 2022 r.

W sierpniu 2022 r. dowiedzieliśmy się, że popularny menedżer haseł, LastPass, padł ofiarą zakrojonego na szeroką skalę ataku hakerskiego. Wykradziono szereg różnych danych, o czym informowała firma za niego odpowiedzialna:

Ustaliliśmy, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do części środowiska programistycznego LastPass za pośrednictwem jednego zhakowanego konta programisty i zabrała fragmenty kodu źródłowego oraz niektóre zastrzeżone informacje techniczne LastPass. Nasze produkty i usługi działają normalnie.

- co ważne, przedstawiciele LastPass już kilka chwil po ataku przyznali, że wszystko jest w porządku, a użytkownicy nie muszą się obawiać o swoje dane i przechowywane w usłudze hasła do innych produktów. Szybko jednak okazało się, że byli oni w wielkim błędzie i w całym tym procederze najbardziej poszkodowani są sami użytkownicy, którzy byli zapewniani, że ich dane są bezpieczne. Jak się okazało, wchodząc w posiadanie loginów i haseł do chmury LastPass, hakerzy wykradli całą kopię zapasową pakietu haseł użytkowników.

Złodzieje dostali również dostęp do innych informacji o użytkownikach, w tym ich nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów czy niektóre informacje rozliczeniowe. Co najgorsze - przedstawiciele LastPass przez kilka miesięcy zapewniali, że nic poważnego się nie stało. Już w grudniu 2022 r. pisaliśmy, że komunikat LastPass pół roku po wycieku to kuriozum, a informacje o tym, że baza hasła użytkowników są bezpieczne - jeżeli stosowali oni wystarczająco dobre hasło główne - to przygotowanie do zrzucenia z siebie odpowiedzialności.

LastPass w opałach. Po ataku hakerskim, nie pozostawiono na firmie suchej nitki

Specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem celnie punktowali LastPass za próbę rozdzielenia różnych incydentów. LastPass twierdzi, że w sierpniu 2022 r. żadne dane nie zostały wykradzione, jednak informacje uzyskane w tym czasie posłużyły do kolejnego ataku, w którym dane użytkowników trafiły w ręce złodziei. Eksperci stawiali sprawę jasno: LastPass nie poradził sobie z efektami ataku i trzeba to traktować jako jedno wydarzenie. I nie ma się co dziwić, że spora część odbiorców zrezygnowała z usług firmy, choć ta od dłuższego czasu stara się reperować swój wizerunek. Narzędzie, które miało być bezpiecznym sejfem do przechowywania haseł do wielu stron i usług, w tym także do bankowości elektronicznej, okazało się dziurawe. I to na tyle poważnie, że użytkownicy przez długi czas nie wiedzieli, ze narażeni są na niebezpieczeństwo ze strony hakerów.

LastPass ze zmianami. Nowe, mocniejsze hasło dla wszystkich

LastPass jednak się nie poddaje i dalej funkcjonuje zapowiadając teraz wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i przechowywanych w LastPass danych logowania i haseł do innych usług. Jak informują przedstawiciele firmy na oficjalnym blogu, od jakiegoś czasu rozsyłane są wiadomości e-mail, w którym proszą użytkowników o aktualizację swojego hasła głównego - tego, które odblokowuje dostęp do biblioteki LastPass i daje dostęp do loginów i haseł w niech przechowywanych. Firma stwierdziła, że 8-znakowa kombinacja jest niewystarczająca i każdy użytkownik będzie musiał wprowadzić nowe, składające się z 12 znaków, hasło. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy, którzy założyli konta przed kwietniem 2023, będą musieli to zrobić do końca tego miesiąca. Nowe hasło musi:

składać się z co najmniej 12 znaków, ale zalecane jest użycie dodatkowych znaków,

zawierać co najmniej jeden z następujących znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne,

hasło powinno być łatwe do zapamiętania, ale nie do odgadnięcia.

Dodatkowo, LastPass przestrzega: