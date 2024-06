Last Pass i 1Password pójdą w odstawkę. Apple szykuje aplikację do przechowywania haseł

Już w przyszłym tygodniu Apple zaprezentuje iOS 18 – najnowszą odsłonę systemu operacyjnego, który swoją pełną premierę będzie miał we wrześniu tego roku. Firma ma w rękawie kilka niespodzianek, a jedną z nich ma być osobna aplikacja do zarządzania... hasłami. Co o niej wiemy?

Jeśli korzystacie ze sprzętów Apple, z pewnością wiecie czym jest pęk kluczy. A jeśli nie wiecie, to przypominam:

Zablokowany, zaszyfrowany kontener używany do przechowywania nazw kont i haseł aplikacji, serwerów, stacji bazowych AirPort oraz witryn internetowych. Pęków kluczy można również używać do przechowywania takich poufnych danych, jak numery kart kredytowych czy kody PIN do kont bankowych.

Apple oferuje wygodne autouzupełnianie loginów, haseł (które można też generować), a nawet kodów wykorzystywanych przy weryfikacji dwuskładnikowej. W kompatybilnym aplikacjach i na stronach wystarczy skorzystać z automatycznego wypełniania haseł lub wybrać login/hasło z listy. Wszystko po to, by umożliwić wygodnie korzystanie z trudnych do zapamiętania haseł, których nie trzeba wpisywać ręcznie za każdym razem. Sprawy się nieco komplikują, gdy chcemy zarządzać tymi hasłami. Te dostępne są z poziomu Ustawień iOS/iPadOS/macOS, co niektórym może sprawiać trudności. Apple ma ten problem rozwiązać wraz z premierą nowych wersji systemów.

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, Apple ma pracować nad zewnętrzną aplikacją Passwords (Hasła), która ma zastąpić sekcję dostępną w Ustawieniach. Ruch ten sprawi, że zarządzanie loginami, hasłami, kodami weryfikacyjnymi będzie szybsze i wygodniejsze. Ruch ten ma sprawić, że użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka będą korzystali z wewnętrznych systemów do zarządzania hasłami, a nie korzystać z dedykowanych temu aplikacji dostępnych w App Store. To zagrożenie dla 1Password i Last Pass, które wciąż cieszą się sporą popularnością.

Zewnętrzna aplikacja Passwords od Apple – konkurencja dla 1Password czy wygodne zarządzenie hasłami?

By jednak zachęcić do korzystania z apki Passwords, Apple będzie musiało oddać w ręce użytkowników dodatkowe rozwiązania i możliwości. Obecnie zakładka Hasła w Ustawieniach nie pozwala na wiele. Z jej poziomu możemy dodawać nowe dane logowania do stron i aplikacji, sprawdzić sugestie zabezpieczeń, czy zobaczyć ostatnio usunięte hasła. W dedykowanej hasłom aplikacji mają pojawić się m.in. kategorie, rozróżnienie standardowych metod logowania oraz takich, które korzystają z mechanizmów tzw. kluczy do logowania się w aplikacjach i witrynach.

Nic na ten moment nie wskazuje, by Apple tę aplikację udostępniło także posiadaczom smartfonów z systemem Android – a to z pewnością mogłoby skraść nieco użytkowników popularnych menedżerów haseł. Być może firma nas zaskoczy i apka Passwords trafi także na inne platformy. Apple dostrzega potencjał tych, którzy korzystają z urządzeń konkurencji, ale chcieliby skorzystać także z usług firmy z Cupertino. Już teraz w Google Play znajdziemy kilka z nich – w tym Apple Music, czy Apple Music Classical. W przygotowaniu ma być także apka Apple TV dostosowana do urządzeń mobilnych. Niewykluczone więc, że w przyszłości do tego zestawu dołączy kolejna – Passwords.

Szczegóły – o ile informacje te są prawdziwe – poznamy już w przyszłym tygodniu. Poniedziałek 10 czerwca jest dniem otwarcia WWDC. To konferencja na której Apple zaprezentuje nowości związane z oprogramowaniem. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 i visionOS 2. Czy firma zdecyduje się też zaprezentować światu jakieś nowe urządzenia? Przekonamy się już po weekendzie.