Laptopy od Samsunga – jak wypadają na tle konkurencji?

Laptop z logo Samsunga, czyli jak to się zaczęło

Historia komputerów Samsunga sięga roku 1984 — wtedy po raz pierwszy gigant zaczął produkcję komputerów osobistych. Ale był to czas, w którym laptopy właściwie jeszcze nie istniały. W biznesie zaczęły one na dobre pojawiać się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia — i to właśnie wtedy Samsung zaczął dołączać do tego wyścigu. Pod koniec tamtej dekady firma zaczęła dość mocno inwestować w design — efektem czego była świetna klawiatura Firma dołączyła do wyścigu w tej kategorii daaawno temu — bo już w 1996 roku. To wtedy pierwszy raz firma wprowadziła do sprzedaży swój laptop Samsung Sens 810, z motylkową zaokrągloną klawiaturą z charakterystyczną podziałką. Dziś wygląda on kosmicznie, a (znacznie) więcej pamięci operacyjnej ma… lodówka. Ale na tamte czasy konstrukcja ta robiła wrażenie. Zwróćcie też uwagi na tamtejsze ceny!

Samsung SENS 810 laptop, 1996 Opublikowany przez Vintage Ads Niedziela, 27 maja 2018

Laptopy Samsunga – te wspominamy najcieplej

Od wielu lat komputery Samsunga nie są już oficjalnie dystrybuowane w Europie — a szkoda. Przez to że firma miała coś do zaoferowania w każdej półce cenowej, laptopy Samsunga cieszyły się w Polsce sporą popularnością. Tak, głównie te tańsze — mimo wszystko to one napędzały rynek i kilka-kilkanaście lat temu wprowadzały wielu użytkowników do cyfrowych światów. Światów dla nich jeszcze kompletnie obcych, to wszystko działo się przed smartfonową i tabletową rewolucją.

Z perspektywy dzisiejszych modeli komputerów — Samsung R540 wypada… naprawdę średnio. Mam tu na myśli nie podzespoły, a wygląd urządzenia, który kilkanaście lat później wydaje się być ociężałą, wielką bryłą. Ale nie da się ukryć, że w okolicach swojej premiery (czyli w 2010 roku) był to jeden z komputerów uwielbiany przez użytkowników: matowe wykończenie, ciche chłodzenie, napędzany Intel HM55. Niestety — jak wiele komputerów z tamtych czasów, Samsung R540 przy wydajniejszej pracy oferował co najwyżej godzinę pracy na jednym ładowaniu…