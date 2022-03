Laptopy Nokia to najładniejsze laptopy z Windowsem. W Polsce już w 2022

Jak pewnie wiecie, trwają targi MWC w Barcelonie. Jest to okazja nie tylko by obcować z najnowszą technologią, ale też, by poznać osobiście osoby, które za nią stoją. Często jest to też okazja na dowiedzenie się czegoś ciekawego, dlatego śledźcie nasz kanał na Antyweb TV gdzie niedługo pojawi się podsumowanie najciekawszych informacji i wystawców, których spotkaliśmy na targach. Ja, mając spory sentyment do marki Nokia, o czym mówiłem wielokrotnie na łamach AW, nie mogłem nie odwiedzić ich wystawy. W dużej mierze dotyczyła ona technologii telekomunikacyjnych, w których Nokia przecież także się specjalizuje, telefonom natomiast poświęcone było dużo mniejsze stoisko. Jednak pomimo kilku premier smartfonów, które miały tam miejsce, nie one przyciągnęły moją uwagę.

Laptopy Nokia zawitają do nas jeszcze w tym roku

Obok smartfonów znajdowało się bowiem stoisko z laptopami. Warto tu wyklarować jedną rzecz - tak jak HMD Global używa brandu Nokii do swoich telefonów, tak w przypadku laptopów za ich design i konstrukcję odpowiada zupełnie inna firma - Off Global. To, w jaką stronę HMD Global poprowadziło smartfony Nokii wszyscy wiemy, więc przyznam się, że cieszę się, że za komputery bierze się zupełnie inna spółka.

I trzeba przyznać, że widać, że wiedzą co robią. Dwa zaprezentowane modele noszą nazwę Purebook Pro, mają 15,6 i 17,3 cala, najnowsze procesory Intela, 8 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli chodzi o złącza to będziemy mieli tutaj dwa porty USB - C z Thunderboltem, którymi także można ładować komputer z mocą 65 W. Oprócz tego USB 3,2, czytnik kart pamięci i comobo słuchawkowo mikrofonowe. Bateria natomiast ma zapewniać 8 (w mniejszym modelu) i 10 (w większym) godzin czasu pracy na baterii. Urządzenia wyróżnia także olbrzymi touchpad, który polubią wszyscy pracujący w biegu. Zachęcają także ceny - 699 euro za wariant mniejszy i 799 euro za większy komputer to bardzo atrakcyjne ceny jak na prezentowane dziś urządzenia.

Co więcej, design urządzeń jest jednym z największych powiewów świeżości, jak w ostatnim czasie miał miejsce na rynku komputerów. Coś w tych komputerach po prostu mówi, że "to Nokia", co oznacza, że Off Global odrobiło pracę domową. Mam nadzieję, że za tym pójdzie także jakość wykonania, bo jeżeli tak, będziemy mieli naprawdę ciekawego nowego gracza na rynku notebooków. Oprócz laptopów firma pokazała także swój koncept laptopa 2 w 1 z dotykowym, obracanym o 360 stopni ekranem.

Co więcej - dzięki temu że miałem przyjemność porozmawiać osobiście z osobą z Off Global odpowiedzialną za ten produkt, udało mi się wyciągnąć od niej informację, że firma na razie szuka dystrybutora a komputery Nokia Purebook pojawią się w Polsce już w 2022 roku. Nokia, pomimo wielu perturbacji ciągle cieszy się u nas renomą jako marka, więc nietrudno zgadnąć, że wiele osób będzie patrzyło na te komputery z dużym zainteresowaniem.

Co sądzicie o komputerach od Nokii?