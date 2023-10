Kupujesz laptopa za bon dla nauczycieli? Uważaj, bo możesz przepłacić

Sklepy, w których można kupić laptopy przy pomocy bonu dla nauczycieli przygotowały dedykowane oferty. Było to konieczne, ponieważ nie wszystkie komputery dostępne na rynku spełniają kryteria do tego, by móc zostać objętymi dofinansowaniem. Szczególnie istotnym kryterium jest długość gwarancji producenta. W przypadku jednej bardzo popularnej marki problem ten jest szczególnie odczuwalny. O co konkretnie chodzi i co zrobić, żeby nie przepłacić? Już wyjaśniam.

Laptop dla nauczyciela z dofinansowaniem 2500 złotych: czy może nim być MacBook?

Jak z pewnością domyśliliście się po nagłówku, sytuacja dotyczy przede wszystkim komputerów produkowanych przez Apple. Nauczyciel, który chciałby kupić sobie MacBooka musi zmierzyć się ze sporym utrudnieniem. Wynika ono z zapisów rozporządzenia regulującego wymagania, jaki powinien spełniać nauczycielski laptop. Dla potrzeb niniejszej publikacji pominę techniczne aspekty, skupiając się na formalnych i prawnych. Oto one:

fabrycznie nowy,

nieużywany,

kompletny,

sprawny technicznie,

oryginalnie zapakowany,

wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,

objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,

wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,

nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Komputery produkowane przez firmę Apple i sprzedawane w oficjalnych kanałach dystrybucji ma terenie Polski nie mają problemu z ośmioma z dziewięciu wymagań. Co jednak w przypadku gwarancji? Jak doskonale wiedzą użytkownicy MacBooków, komputery te posiadają jedynie 12 miesięcy gwarancji producenta. Czy to oznacza, że nauczyciel nie może wykorzystać przysługującego mu dofinansowania na zakup właśnie MacBooka?

Wcale nie. Apple oferuje bowiem płatne rozszerzenie gwarancji właśnie do 36 miesięcy. To nic innego jak popularna usługa Apple Care, która w przypadku przykładowego komputera (MacBook Air z procesorem M2) kosztuje 1049 złotych. W teorii oznacza to, że nauczyciel chcąc kupić MacBooka w ramach dofinansowania musi dopłacić do Apple Care. Czy na pewno? Jako że każdy sklep działa na własną rękę, temat jest skomplikowany i trzeba uważać. Właśnie w tym miejscu można sporo przepłacić.

MacBook dla nauczyciela: czy trzeba płacić za dodatkową gwarancję?

Wiemy już, że do spełnienia wymagań rozporządzenia skorzystanie z Apple Care jest konieczne. Co na to sklepy? To właśnie na nich spoczywa obowiązek sprzedaży laptopa spełniającego wymagania, dlatego oferują Apple Care. Sęk w tym, że jedne każą sobie za to zapłacić, a inne robią to za darmo. Oto przykłady.

Rzućmy okiem na ofertę sklepu Media Expert. Komputer MacBook Air z procesorem M2 i podstawową specyfikacją (8/256 GB) kosztuje, w momencie przygotowywania niniejszej publikacji, 6096 złotych:

Dokładnie ten sam komputer, tyle że w ofercie dla nauczycieli (zawierającej Apple Care), kosztuje już 7029 złotych:

Oznacza to, że w przypadku Media Expert za zestaw MacBook Air i Apple Care musimy zapłacić właśnie 7029 złotych. Sklep doliczył cenę usługi do ceny komputera. Czy tak jest w przypadku każdego sklepu? Wcale nie. Rzućmy okiem na ofertę iSpot.

W przypadku tego sklepu ten sam komputer co w Media Expert kosztuje 6299 złotych. Po doliczeniu 1049 złotych za Apple Care nauczyciel powinien zapłacić 7348 złotych. O 319 złotych więcej niż u konkurenta. W rzeczywistości jednak okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Kiedy zajrzymy do opisu oferty dla nauczycieli w iSpot okaże się, że gwarancja Apple Care dodawana jest za darmo. Wątpliwość, czy słowa otrzymasz 36 miesięczną gwarancję na pewno oznaczają, że usługa jest nieodpłatna zweryfikowaliśmy u pracowników iSpot. Potwierdzili, że właśnie tak jest.

Ile zatem finalnie nauczyciel zapłaci w iSpot za przykładowy komputer? iSpot oferuje zniżkę edukacyjną od Apple, dlatego bazowa cena MacBooka Air z procesorem M2 (8/256 GB) wynosi 5605 złotych. Po uwzględnieniu bonu na kwotę 2500 złotych cena spada do poziomu 3106 złotych. Jak na komputer Apple, zwłaszcza z gwarancją producenta o długości 36 miesięcy, to oferta wręcz nie do odrzucenia dla użytkowników sprzętu tej marki, którzy zajmują się nauczaniem w szkołach podstawowych.

Jesteś nauczycielem i chcesz kupić MacBooka z dofinansowaniem? Zwróć uwagę na gwarancję!

Powyższe przykłady pokazują, że poszczególne sklepy podchodzą do laptopów dla nauczycieli w zupełnie różny sposób. Podczas gdy jeden dorzuca gratis niezbędną do spełnienia wymagań formalnych gwarancję, inny każe sobie za nią zapłacić. Kupując MacBooka z bonem trzeba o tym koniecznie pamiętać.

Źródło: opracowanie własne