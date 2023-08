Polscy uczniowie opanują język przyszłości. Rewolucja w polskich podstawówkach

Głównym zamierzeniem inicjatywy jest podniesienie jakości nauczania programowania w szkołach podstawowych, tak aby wykorzystać "ogromny" potencjał młodych obywateli Polski i sprawić, że umiejętność programowania będzie równie powszechna jak umiejętności czytania i pisania - zapowiadają twórcy. To bogactwo naturalne, które, jak zaznaczają autorzy inicjatywy – mądrze wspierane i wyskalowane na poziom wszystkich uczniów oraz kolejnego pokolenia – może pozwolić Polsce wyprzedzić inne kraje w dobie rewolucji AI i awansować nawet do 10 najbogatszych krajów na świecie. Pomysłodawcą tej społecznej inicjatywy jest Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI, polskiej firmy działającej na największych rynkach Azji, wycenianej na 2 mld złotych.

Próbny etap programu oparty na wzmocnieniu kompetencji nauczycieli w dziedzinie informatyki zostanie uruchomiony w trzech gminach: Chełm, Syców i Zduńska Wola. Ministerstwo Cyfryzacji objęło ten projekt swoim patronatem, a NASK zapewni stypendia dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach z zakresu informatyki. W perspektywie nadchodzących lat planowane jest poszerzenie programu na skalę ogólnopolską. W ciągu czterech lat wszyscy uczniowie w polskich szkołach podstawowych będą mieli możliwość zdobycia podstawowych umiejętności programowania, co da Polsce okazję do przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego.

Musimy myśleć o programowaniu nie jako o zawodzie, ale jako o fundamentalnej umiejętności. 200 lat temu tylko 10% dorosłych potrafiło czytać i pisać. I teraz proszę sobie wyobrazić, że byłby jeden kraj, który szkoli całe społeczeństwo w błyskawicznym tempie. Na całym świecie tylko 10% dorosłych potrafi czytać i pisać, a w tym jednym kraju aż połowa. Nietrudno przewidzieć wpływ na jego rozwój. Nagle ludzie mogą się szybciej komunikować, łatwiej uczyć i efektywniej pracować. Tak samo będzie z programowaniem i Polska ma największą szansę, żeby być tym pierwszym krajem, który prześcignie inne. Wymaga to jednak mocnej korekty i strategicznego podejścia do tematu” – Miron Mironiuk, pomysłodawca programu.

Stojący za projektem mocno podkreślają potencjał przyszłych polskich programistów. Podczas trzydziestu czterech edycji Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, młodzież z Polski zdobyła aż 123 medale, ustępując jedynie Chinom. Podkreślają, że nasza krajowa reprezentacja wyprzedziła też Rosję oraz Stany Zjednoczone. Zdaniem inicjatorów akcji zdolności młodych Polaków w dziedzinie informatyki są "niczym skarb naturalny XXI wieku, a ich znaczenie przewyższa nawet diamenty i ropę naftową".

W projekcie "Programowanie = Nasz Drugi Język" przeprowadzony zostanie pilotaż nauczania programowania w klasach 4-6 szkół podstawowych w trzech wybranych gminach. Nauczyciele uczestniczący w projekcie będą przeszkoleni i wspierani przez cały okres trwania programu. Uczniowie otrzymają dedykowane materiały dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne do pracy w chmurze. Program jest zgodny z podstawą programową informatyki, a eksperci, w tym laureat międzynarodowej Olimpiady Informatycznej Andrzej Gąsienica-Samek oraz Szymon Acedański z Cosmose, pełnią rolę konsultantów.

Program pilotażowy, przez który przejdą nauczyciele ze swoimi klasami przygotowany jest tak, by każdy uczeń mógł się rozwijać i budować umiejętności programistyczne w możliwym dla siebie tempie, na możliwie najwyższym dla siebie poziomie. To właśnie współczesne technologie, dostęp do środowiska programistycznego w chmurze, praca na indywidualnych kontach ucznia, jednoznacznie zdefiniowany „sukces”, czyli poprawność napisanego kodu testowana automatycznie pozwala na indywidualizowanie tempa nauczania. Ale nie tylko. Nauka programowania oparta o jednoznacznie zdefiniowaną poprawność rozwiązania zadania daje uczniowi możliwość otrzymania bez ograniczeń informacji zwrotnej o jego wynikach jego pracy, bez podania rozwiązania. Dzięki temu uczeń może samodzielnie przeanalizować swoje błędy, znaleźć je i poprawić. To w konsekwencji buduje ogólną samodzielność przydatną w nauce również innych przedmiotów i w codziennym życiu. – Ewa Gąsienica-Samek, autorka programu InstaKod.