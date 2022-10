Laptop do gier, szkoły czy zaawansowanych animacji 3D? Z MSI Creator Z16P nie trzeba wybierać

Dziś żyjemy coraz bardziej mobilnie i chcemy, by sprzęty, które nam towarzyszą, odzwierciedlały tę filozofię. Myśląc o laptopie chcemy, by równie dobrze sprawdził się jako narzędzie do nauki, gier czy naszego hobby. Dzięki platformie NVIDIA Studio, taką maszyną jest właśnie MSI Creator Z16P.

Wyobraźcie sobie następującą sytuację – pomyślcie, że jesteście młodą osobą i zaczynacie swoją przygodę z grafiką komputerową. Jest to pole bardzo szerokie, do którego zalicza się nie tylko rysowanie czy fotografia, ale wiele innych, równie ciekawych, jeżeli nie ciekawszych aktywności. Dziś bowiem wiele osób amatorsko czy półamatorsko interesuje się złożonymi animacjami 3D, motion capture, projektowaniem i architekturą w trójwymiarze czy szeroko pojętym designem. Jest to świetne hobby i równie dobry plan zawodowy na życie, jednak osoby z taką pasją, po prostu muszą być wyposażone w wyjątkowo mocny sprzęt, dzięki któremu tworzenie wyjątkowych rzeczy w ogóle będzie możliwe.

Jednocześnie jednak, w bardzo wielu wypadkach młodzi ludzie wymagają mobilności i potrzebują sprzętu, który będzie multifunkcjonalny. To znaczy, że od swojego komputera oczekują tego, by z jednej strony stanowił niesamowicie mocną stację roboczą, na której będą mogli realizować swoje pasje i tworzyć projekty, ale też – że będzie to ich narzędzie do nauki, które będą mogli zabrać ze sobą do szkoły bądź na studia, a które po zakończonych obowiązkach zamieni się w narzędzie rozrywki, które bez problemu poradzi sobie z najnowszymi tytułami w wysokiej rozdzielczości. Widać więc wyraźnie, że dzisiejsze oczekiwania młodych, kreatywnych osób odnośnie sprzętu komputerowego mogą być bardzo wysokie. Mówimy bowiem o sprzęcie który połączy sobie wysoką wydajność w bardzo specyficznych programach do tworzenia treści z mobilnością, a świetne wyniki w przypadku gier z codzienną wygodą obsługi. Czy w ogóle taka istnieje taka maszyna?

Tak i nazywa się MSI Creator Z16P

Mówiąc o narzędziu do tworzenia skomplikowanych i złożonych projektów 3D, animacji czy montażu wideo, zawsze najpierw myślimy o czystej wydajności, niezbędnej do tego, by w ogóle uciągnąć wymagające rendery czy pozwalać na pracę nad projektem w czasie rzeczywistym. Dlatego właśnie podstawą do pracy jest wydajna karta graficzna. W przypadku Creator Z16P jest to Nvidia GeForce RTX 3070Ti/3080/3080Ti, czyli najwydajniejsza seria kart graficznych, jaka w tym momencie jest na rynku komputerów przenośnych. Towarzyszy jej również topowy i najmocniejszy na chwilę obecną procesor mobilny Intel Core i9 dwunastej generacji. Oznacza to, że bez względu na to, czy nasze zadanie będzie bardziej obciążało CPU czy GPU, komputer ten poradzi sobie z nim bez najmniejszego problemu.

Jednak mocne podzespoły to nie wszystko, ponieważ w przypadku twórców, zarówno amatorskich jak i profesjonalistów, równie ważną rolę pełni ekran. Kluczowe w tym wypadku jest odwzorowanie kolorów, aby twórca wiedział, że to, co widzi na monitorze realnie będzie odpowiadało np. wydrukowi albo finalnemu produktowi. Dlatego właśnie MSI Z16P wyposażony jest w jasny panel IPS o rozdzielczości 1560x1600 pikseli i 100 proc. pokryciem skali DCI-P3. Matryca jest tu dotykowa i wspiera obsługę za pomocą rysika MSI Pen, co sprawia, że w praca w programach do tworzenia jest jeszcze przyjemniejsza. Dzięki temu każdy, kto będzie korzystał z tego wyświetlacza ma pewność, że kolory, które widzi, są poprawnie odwzorowane.

Finalnie, pamiętajmy, że mówimy tu o komputerze, który ma stanowić nie tylko narzędzie pracy i hobby, ale też – ma być wykorzystywany do nauki oraz musi znieść trudy podróży. Dlatego właśnie MSI połączyło w nim wysoką moc z dużą wytrzymałością, stosując obudowę ze stopu metali. Laptop jest też dzięki temu lekki i poręczny, a także – wygląda bardzo elegancko na pierwszy rzut oka można, nie wiedząc o jego mocnych podzespołach, można by zaliczyć go do kategorii laptopów biurowych typu „thin&light”.

Połączenie wszystkich tych elementów to efekt współpracy MSI z Nvidią. Laptop MSI jest bowiem certyfikowane przez Nvidię i należą do grona maszyn spod szyldu Nvidia Studio. Co to oznacza? Aby komputer uzyskał taką certyfikacją, musi zapewniać twórcom najwyższą jakość we wszystkich kluczowych aspektach, jak wydajność czy jakość matrycy. Nvidia ściśle współpracuje zarówno z twórcami sprzętu jak i aplikacji kreatywnych, dzięki czemu wybierając laptop należący do platformy Nvidia Studio, klienci mają pewność, że komputer spełni ich wymagania.

W jaki sposób takie połączenie w ogóle jest osiągane?

Patrząc na konstrukcję taką jak MSI Creator Z16P, można się zacząć zastanawiać nad jedną kwestią. Przecież gry komputerowe i programy do zastosowań kreatywnych wykorzystują kartę graficzną w zupełnie inny sposób i wydajność w jednym nie musi się przekładać na wydajność w drugim. W jaki więc sposób tak smukły laptop jest w stanie poradzić sobie jednocześnie z tytułami AAA, jak i ze skomplikowanymi renderami? Sekret w tym wypadku tkwi w sterownikach, a konkretnie - w fakcie, że Nvidia widząc, czego potrzebują jej użytkownicy, przygotowała dla każdej współczesnej kart dwa rodzaje sterowników, pomiędzy którymi użytkownicy mogą dowolnie się przełączać.

Pierwsze z nich to znane wszystkim sterowniki Game Ready, które są bardzo często aktualizowane i do których dodawane są ustawienia optymalizujące pracę karty w najnowszych popularnych tytułach. Z tych na co dzień korzysta większość z nas. Jednak mniej osób wie, że mając kartę Nvidii możemy w każdej chwili uruchomić drugi zestaw sterowników, nazwanych Nvidia Studio. Ten zestaw instrukcji optymalizuje działanie karty w kilkudziesięciu najpopularniejszych programach do tworzenia cyfrowej rzeczywistości, takich jak pakiet Adobe (a więc m.in. Photoshop, Premiere Pro czy After Effects), AutoCAD, Blender czy Unity.

Zmiana sterownika pozwala nie tylko na stabilniejszą pracę wspomnianych aplikacji, ale przede wszystkim – zwiększa ich stabilność, poprawiając tym samym komfort pracy. Sterowniki Studio wyraźnie skracają czas renderu grafik, pozwalają na płynniejszą pracę na timeline w Premiere Pro oraz ułatwiają działanie na skomplikowanych animacjach w Blenderze. Co więcej, posiadają także zestaw przydatnych narzędzi m.in. dla streamerów, pozwalających m.in. w czasie rzeczywistym wyciąć osobę z kadru i wkleić ją w streamowanej grze.Jako całość, Nvidia Studio to platforma w której skład wchodzą certyfikowane laptopy i komputery, sterowniki Studio przeznaczone dla twórców a także - zestaw aplikacji kreatywnych, odpowiadające potrzebom artystów i streamerów.

Aby pokazać, do czego można wykorzystać połączoną moc kart graficznych i nowych sterowników, Nvidia uruchomiła program „at the speed of imagination”, do którego zaprosiła także wielu polskich twórców, korzystających w pracy właśnie z Nvidia Studio. Co więcej, firma poszła także o krok dalej, ponieważ weszła we współpracę z topowymi producentami, takimi jak MSI, czego efektem jest odznaka Nvidia Studio Product. Są to komputery stworzone we współpracy z Nvidią, w których specjaliści firmy przekazują swoje wytyczne, aby takie urządzenie było idealnym produktem dla twórców. Laptop z odznaką Nvidia Studio musi spełniać szereg wymogów, zarówno pod kątem wydajności, jak i chociażby jakości ekranu czy reprodukcji kolorów, tak, aby każdy, kto weźmie takie urządzenie do ręki miał pewność, że jego komponenty sprostają nawet najwyższym wymaganiom.

W taki właśnie sposób powstał MSI Creator Z16P – wszechstronny laptop który ma za zadanie spełniać się w roli zarówno zaawansowanego narzędzie hobbystycznego, stacji roboczej, źródła rozrywki, a także – codziennego kompana do szkoły czy pracy.

Osoby, które zdecydują na zakup certyfikowanego laptopa Nvidia Studio otrzymają 3-miesięczny dostęp do Adobe Creative Cloud. Promocja dotyczy także MSI Creator Z16P i trwa do 31 października lub wyczerpania zapasów.

Materiał powstał we współpracy z MSI.