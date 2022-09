FIFA 23 już jest! Co przygotowało dla nas EA Sports?

FIFA 23 to ostatnia FIFA od EA Sports. Mimo wszystko nie możemy martwić się o brak nowości!

Najnowsza odsłona serii z numerem “23” w tytule ma być najbardziej rozbudowaną częścią w historii. Wszystkie dotychczasowe zapowiedzi i materiały są naprawdę obiecujące - nie pozostaje nam zatem nic innego, jak kupować i grać!

Jakich nowości możemy się spodziewać? Electronic Arts chwali się wprowadzeniem do Fifa 23 Xbox Series X udoskonalonej technologii HyperMotion2 wnoszącej szereg usprawnień, które sprawiają, że ruch drużyny i zawodników po boisku ma być jeszcze bardziej realistyczny, przemyślany i autentyczny, niezależnie od tego, na jakiej pozycji znajduje się konkretny zawodnik i co będzie robił z piłką. Ulepszony system został urozmaicony o 6000 nowych animacji oraz 2 razy większą bazę danych motion capture dla idealnej płynności ruchów piłkarzy i piłkarek - możemy tutaj zatem mówić o ogromnym realizmie i doskonałej grafice, co podsycają nowe ujęcia murawy czy trybun. Podczas rozgrywki będą towarzyszyły nam kadry rodem z prawdziwych spotkań na najwyższym szczeblu.

Na graczy czeka również nowy system dryblingu stawiający na bardziej naturalne ruchy i płynne przejścia do strzelania - dzięki temu oglądając jak ktoś inny gra w Fifę, będziemy mogli pomylić to z prawdziwym meczem. Pojawią się także nowe mechaniki przyspieszenia, zwiększonej świadomości gracza i wiele innych rozwiązań, które wcześniej nie były obecne. Precyzyjne rzuty karne oraz wolne czy mocniejsze strzały z dystansu kiedy znajdujemy się w dogodnej pozycji - Fifa 23 Xbox One będzie coraz bardziej doceniać umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę graczy.

Ultimate Team, ulubiony tryb większości graczy, ma się doskonale!

Ultimate Team to główne danie każdej odsłony serii FIFA. Ogrom graczy kocha ten tryb i zagrywa się w niego przez cały rok, zdobywając coraz to lepsze karty - należy przyznać, że Ultimate Team to prawdziwy fenomen. Wyzwania Budowania Składu, sprawdzanie wymarzonych kart w Drafcie, Division Rivals, FUT Champions, lukratywne nagrody, emocje przy otwieraniu paczek i walczenie o jak najlepszy weekendowy bilans - wszystkie najlepsze aspekty FUT powrócą w Fifa 23 PC.

EA stale rozwija tryb sieciowy - i jedną z najbardziej elektryzujących nowości są karty Heroes, które powstały przy współpracy z Marvelem. Dzięki nim w najnowszej odsłonie będziemy mogli ponownie umieścić w swoim składzie takich zawodników jak Javier Mascherano, Yaya Toure, Park Ji Sung, Carvalho czy nawet Włodzimierz Smolarek. Nie można również zapomnieć o stale rozwijającej się ekipie Ikon, do której w tym roku dołączy Gerd Muller, Xabi Alonso czy Jairzinho.

Tryb kariery wniesie immersję na wyższy poziom

Poza Ultimate Team, ogromną popularnością cieszy się również tryb kariery. Rozwój własnego zawodnika, sukcesywne uczęszczanie na treningi, walka o miejsce w pierwszej XI i zdobywanie nowych umiejętności to zaledwie mała część tego, co będzie nas czekało w karierze w Fifa 23 PS5.

Mimo wszystko, dużo bardziej elektryzujący jest tryb kariery menedżera. Tutaj EA również zdecydowanie się postarało, odświeżając cały wygląd i dodając mnóstwo realistycznych elementów. Od teraz negocjacje podczas transferów ulegną znacznej zmianie - strona, z którą negocjujemy, będzie miała określoną cierpliwość, a każde nasze działanie będzie oceniane przez sztab prowadzonego zespołu. Nieprzemyślane zakupy będą mogły spowodować nawet utratę swojej posady. Ponownie, to tylko mała część nowości - poza tym czekają nas ujęcia z ośrodków treningowych, rozmowy z nowymi zawodnikami, możliwość wcielenia się w prawdziwych trenerów i wiele więcej!

Źródło: EA

Volta powróci - uliczny futbol nigdy nie umiera. Gdyby tego było mało, czekają nas Mistrzostwa Świata!

Volta to powrót do piłki ulicznej, który bez dwóch zdań zadowolił fanów Fify Street. Efektowne triki, zjawiskowe zagrania i potyczki na najlepszych ulicznych boiskach. Dodając do tego rozwój własnego avatara, zarówno pod względem umiejętności, jak i wyglądu, oraz rozgrywki online, otrzymujemy świetny tryb, który zabawi nas na mnóstwo godzin.

Gdyby całej rozrywki było za mało, FIFA 23 zabierze nas na turnieje ​​FIFA World Cup Qatar 2022 oraz - pierwszy raz w historii serii - FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023! Kobieca piłka nożna coraz bardziej zyskuje na popularności, dlatego nie mogło zabraknąć jej w nowej odsłonie produkcji EA Sports - poza MŚ, w grze napotkamy drużyny klubowe w ligach Barclays FA Women's Super League oraz Division 1 Arkema. Jest na co czekać.

Cross-play, czyli kiedy platforma przestaje mieć znaczenie

FIFA 23 pozwoli na mierzenie się ze znajomymi oraz rywalami z całego świata, niezależnie od tego, na jakiej platformie gramy - warunkiem jest jedynie posiadanie sprzętu tej samej generacji. Jeśli gracie na PlayStation 5, nie ma żadnych przeszkód, żebyście zmierzyli się z przyjacielem grającym na Xboksie Series X|S, PC czy Google Stadii. Bez dwóch zdań jest to fenomenalna i oczekiwana latami funkcja.

FIFA 23 już jest! Gdzie najlepiej kupić grę?

Fifa 23 PS4 już dzisiaj, 30 września, ujrzała światło dzienne. Produkcja zadebiutowała na komputerach osobistych z systemem Windows oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli posiadacie sprzęt poprzedniej generacji, nie macie powodu do zmartwień - grę na PS4 i Xbox One również możecie już zamówić!

Co więcej, jeżeli nie będziecie czekać do dnia premiery i zakupicie produkcję już dzisiaj, otrzymacie sporo bonusów - między innymi dodatkową kartę bohatera FUT czy kartę piłkarza „Obiecujące transfery”. W sklepie internetowym RTV Euro AGD możecie dokonać zakupu już teraz - cena na PS5 i Xbox Series X wynosi 279 zł, a na PC oraz wersje na konsole poprzedniej generacji - 239 zł. Zdaje się zatem, że nie ma z czym zwlekać!

-

Materiał powstał we współpracy z RTV EURO AGD