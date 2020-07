Powiązanie z plotkami o usunięciu ładowarki z zestawu wydają się tu oczywiste. To, co użytkownicy zaznaczą w odpowiedziach, da Apple informacje o tym, czy kolejne ładowarki są im jakkolwiek potrzebne.

Apple jednak chce zachować ładowarkę?

Jako, że liznąłem w życiu nieco socjologii, w miarę odnajduję się w takiej sferze, jak układanie kwestionariuszy. Mówię to po to, ponieważ nie jest żadną trudnością ułożyć kwestionariusz w taki sposób, by pokierować odpowiedziami ankietowanych i dzięki temu uzyskać rezultat zbliżony do zakładanego. Patrząc na ankietę przygotowaną przez Apple, nie mogę nie odnieść wrażenia, że jest ona obliczona na odpowiedzi sugerujące, że ładowarka jest tym osobom jednak potrzebna. Z 6 podpunktów tylko jeden daje znak, że użytkownik nie potrzebuje nowego urządzenia (Still using it at home), a reszta w mniejszym lub większym stopniu mówi, że nowa ładowarka się przydała.