Bezprzewodowe ładowanie już za chwilę w każdym telefonie

Jedną z ważnych cech współczesnych telefonów jest sposób ich ładowania. Flagowcom takim jak OnePlus 8 czy Huawei P40 zarzuca się, że pomimo wysokiej ceny nie wspierają żadnego ze standardów ładowania bezprzewodowego. Jest ono bowiem zarówno wygodne, a dzięki rozwojowi technologii – także coraz szybsze. Dla przykładu – OnePlusa 8 Pro możemy naładować bezprzewodowo w mniej niż godzinę, dzięki temu, że jego ładowarka przesyła przez obudowę prąd o mocy 30 W. Niestety, wychodzi na to, że montaż cewki to wciąż duży wydatek dla producenta, przez co raczej w najbliższym czasie nie mamy co spodziewać się tej technologii w średniej czy niższej półce. Gdyby tylko do przesyłu energii dało się wykorzystać coś, co jest już w większości telefonów. Coś jak… NFC?

Ładowanie po NFC to nie nowość

Przesyłanie energii przez NFC już od jakiegoś czasu było przedmiotem eksperymentów. Dotyczyło to jednak krótkich impulsów, które mogły być wykorzystane np. do zmiany obrazu wyświetlanego na ekranach e-ink. Teraz jednak NFC Forum, organ odpowiedzialny za rozwój technologii NFC, zatwierdził specyfikację techniczną dla ładowania urządzeń właśnie przez ten standard. Póki co nie ma co jednak oczekiwać niesamowicie dużej mocy. Ta bowiem osiągnie zawrotne 1W. Nie naładujemy tym telefonu, ale nie oznacza to, że pomysł ten jest bezużyteczny.