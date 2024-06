Kupujesz mieszkanie? Ten darmowy program to konieczność

Ten jeden program znacznie ułatwia wszystko, co związane z projektowaniem mieszkania.

Kupno pierwszego mieszkania (albo domu) to zawsze wielkie wydarzenie. Szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o kupnie od dewelopera, ponieważ to oznacza, że dostajemy tak naprawdę czyste płótno i to tylko od nas zależy, jakie rozwiązania zastosujemy i jak nasze 4 kąty będą finalnie wyglądać.

Jednak wykańczanie mieszkania, szczególnie jeżeli robimy wiele rzeczy sami, może być wręcz przytłaczające. Alternatywą jest oczywiście skorzystanie z usług architekta, który za swoją pracę najczęściej pobierze sowitą marżę. Dlatego wciąż wiele osób decyduje się samemu zaprojektować swoje mieszkanie od podstaw.

Tutaj jednak pojawia się kolejny problem, ponieważ w takim wypadku musimy pomyśleć o każdym detalu, od tego, z jakich materiałów stworzymy podłogę oraz jaki kolor będą miały ściany, po kolor klamek czy rodzaj zastosowanego oświetlenia i rozmieszczenie gniazdek. Jest w sieci jedno narzędzie, które może nam bardzo mocno ułatwić życie

Floorplaner, czyli jak zaprojektować swoje mieszkanie od zera?

Jeżeli ktoś ogląda, jak pracują dekoratorzy wnętrz, zazwyczaj widzi, że używają oni specjalistycznego oprogramowania, które pozwala dobrze oddać takie rzeczy jak detale konkretnych mebli, ich fakturę czy to, w jaki sposób wpływają one na odbicie światła. Takim programem jest chociażby SketchUp, który jednak, w zależności od licencji, potrafi kosztować od kilkuset, do kilku tysięcy złotych rocznie.

Projektując własne mieszkanie naturalnie nie chcemy wydawać takich pieniędzy na program, którego użyjemy raz, dlatego alternatywą jest w tym przypadku darmowy i powszechnie dostępny Floorplanner. Jest to oprogramowanie darmowe do użytku osobistego i pozwala na naprawdę spore możliwości.

Przede wszystkim, dzięki rozbudowanym narzędziom tworzenia powierzchni możemy tu wprowadzić dokładne wymiary naszego piętra, łącznie z wzięciem pod uwagę grubości samych ścian i poszczególnych elementów, jak obramowania drzwi czy listwy przypodłogowe. W programie mamy też bardzo szeroką gamę podłóg, od drewna przez gres po płytki, pełen przegląd kolorów i różnych tekstur, a także - meble, których wymiary możemy dowolnie zmieniać. Jeżeli więc mamy dokładne wymiary pomieszczenia, z łatwością sprawdzimy, czy dany mebel się tam zmieści.

Dodatkowo, Floorplanner posiada możliwość edytowania oświetlenia (np. wybór pory dnia), a nawet możliwość ustawienia tła za oknem z wybranej przez nas grafiki. Kamera może dawać nam widok zarówno 2D, jak i 3D, a jej wysokość i nachylenie oraz pole widzenia możemy dowolnie regulować.

To sprawia, że jeżeli ktoś naprawdę poświęci temu czas, jest w stanie przy użyciu tego oprogramowania zrobić naprawdę przekonującą wizualizację. Co więcej - program działa w przeglądarce, więc nieistotne, czy używamy Windowsa, Linuxa czy MacOS - wszystko będzie działać. Dzięki temu też mamy bardzo łatwy system udostępniania naszych wizualizacji, a projekt otworzymy nawet na telefonie. Użytkownicy chwalą też program za ogólną prostotę użytkowania oraz intuicyjność, dzięki której bez problemu swoje mieszkanie zaprojektuje tam osoba bez wcześniejszego doświadczenia.

I naturalnie, nasze wizualizacje nie będą przypominały wymuskanych renderów z innych programów, ale jeżeli ktoś planuje wykończyć własne mieszkanie, dużo ważniejsze są inne kwestie - dopasowanie kolorów, sprawdzenie wymiarów czy aranżacja przestrzeni. A do takich celów Floorplanner nadaje się wręcz idealnie.