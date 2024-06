Dynamiczny czy pojemnościowy? Jaki mikrofon kupić do komputera?

Bez względu na to, czy pracujemy zdalnie czy gramy w gry online potrzebujemy mikrofonu do komputera. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?

Mikrofon to dziś obowiązkowe wyposażenie każdego komputera. Bez względu na to, czy jesteśmy zwykłym użytkownikiem, czy np. planujemy nagrywanie podcastów, mikrofon po prostu w naszym komputerze być musi. Nie tylko przydaje się on w grach online czy podczas rozmów ze znajomymi, ale jest też niezbędnym wyposażeniem każdego komputera do pracy zdalnej.

To oznacza, że jeżeli nie mamy laptopa z wbudowanym mikrofonem (albo nie jesteśmy zadowoleni z jego jakości) najczęściej stoimy przed wyborem mikrofonu do naszego zestawu audio. Na rynku jest jednak wiele marek i modeli, które mają różne charakterystyki i wymagają od nas różnego poziomu rozbudowy naszego sprzętu.

Co więc zrobić i jak wybrać odpowiedni dla nas mikrofon komputerowy?

Po pierwsze - mikrofon wolnostojący a zestaw słuchawkowy

Wiele sytuacji, jeżeli chodzi o zbieranie dźwięku, rozwiązuje się dziś przy pomocy zestawu słuchawek z mikrofonem. Jest to proste, a na rynku istnieje wiele takich modeli, szczególnie tych o "zacięciu" gamingowym, w tym także, jeżeli chodzi o urządzenia bezprzewodowe. Jeżeli więc nie chcemy mieć na biurku dodatkowego sprzętu, to taka opcja jak najbardziej wchodzi w grę.

Naturalnie jednak - wielkość mikrofonu definiuje tu jakość i jeżeli zależy nam tylko na przesyle audio, to zestaw słuchawkowy się sprawdzi. Jednak jeżeli chcemy, by nasz dźwięk był nagrywany jak najczyściej, przez szumów, przesterów i zakłóceń, to być może lepszym wyborem będzie postawienie na tradycyjny, wolnostojący mikrofon.

Dynamiczny czy pojemnościowy?

Jeżeli chodzi o mikrofony (czy to takie na biurko, czy sceniczne) rozróżniamy dwa główne typy urządzeń. Mamy tu mikrofony pojemnościowe oraz dynamiczne. Różnią się one wewnętrzną konstrukcją. W przypadku pojemności membrana, która drga zmienia pojemność z połączonym z nią kondensatorze (stąd nazwa "pojemnościowy"). Z tego też względu mikrofony te potrzebują zewnętrznego zasilania, które dostarczane np. przy wykorzystaniu interfejsu audio. Takie mikrofony są bardziej czułe i lepiej sprawdzają się przy wyłapywaniu cichych dźwięków.

Alternatywą są mikrofony dynamiczne, w których drgania membrany przekształcane są na ruch cewki elektromagnetycznej. Takie urządzenia najczęściej spotykane są na scenie, ale ich konstrukcja nie wymaga dodatkowego zasilania. Dlatego czasami widać, że część osób korzysta właśnie z takich urządzeń. Jednak ze względu na swoją wygodę (np. łatwe sterowanie czułością przez interfejs) większość osób stawia w tym wypadku na modele pojemnościowe.

Co z charakterystyką?

Wiadomo też, że mikrofon mikrofonowi nierówny i nie wszystkie zbierają dźwięk w taki sam sposób. Najważniejszym parametrem jest tutaj oczywiście to, skąd dane urządzenie będzie zbierało dźwięk najmocniej. Mamy tutaj kilka podstawowych charakterystyk:

kardioidalna (świetna czułość z przodu i po bokach, brak z tyłu, chyba najczęstsza charakterystyka w mikrofonach)

Superkardioidalna i hiperkardioidalna ( kardioidalna z różnym poziomem czułości z tyłu)

Dwukierunkowa (taka sama czułość z szerokiego przodu i tyłu)

Shotgun ( czułość z przodu i z tyłu, bardzo kierunkowa)

Mikrofon omnikierunkowy (taka sama czułość ze wszystkich stron)

Jak więc widać, mamy bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o wybór mikrofonu do komputera i finalnie wszystko będzie sprowadzało się do naszych preferencji oraz budżetu.

Źródło: Depositphotos