Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro:

Koniec roku to czas, w którym zainteresowanie zakupami online znacznie rośnie, ponieważ szykujemy się do nowej pory roku oraz okresu świątecznego. Chcieliśmy trochę ułatwić te przygotowania naszym klientom, dlatego też postanowiliśmy zaoferować im możliwość skorzystania z Allegro Smart!, pakietu bezpłatnych dostaw i zwrotów, z 20-procentowym rabatem.

Oznacza to, że mogą oni teraz uzyskać dostęp do Allegro Smart! za jedynie 3,25 zł miesięcznie. Uważamy, że to duża wartość dla konsumenta, ponieważ jednorazowa dostawa do punktów odbioru kosztuje zwykle prawie 3 razy więcej, a przesyłka kurierska nawet 4 razy więcej. Dotychczasowi posiadacze pakietu Smart! również mogą skorzystać z tej promocji i przedłużyć jego ważność o dodatkowe 12 miesięcy za niższą cenę.

Darmowe dostawy obejmują już ponad 100 mln produktów dostępnych w sprzedaży na Allegro, dla porównania: na start było to 30 mln, a więc i sprzedający na Allegro docenili zalety tej usługi i również coraz chętniej przystępują do tego programu.

Jedynym warunkiem skorzystania z darmowych dostaw takich produktów jest zakupienie ich na kwotę minimum 40 zł przy zamówieniu ich z odbiorem w ponad 28 tysięcy punktów, obejmujących:

Paczkomaty InPost, dostępne 24/7/365

sklepy sieci Żabka,

stacje Orlen,

placówki Poczty Polskiej,

kioski RUCH-u,

automaty pocztowe,

W przypadku wyboru dostawy do domu lub do dowolnego innego miejsca w całej Polsce przez kuriera, zakupy na kwotę minimum 100 zł również gwarantują darmowe dostawy i co ważne, od listopada tego roku możliwa jest w tej opcji płatność za zakupy za pobraniem w ramach Allegro Smart!.

Podobnie rzecz się ma ze zwrotami, wystarczy zapakować i dostarczyć towar do odpowiedniego punktu nadania, aby wysłać nietrafiony zakup do sprzedawcy bez ponoszenia kosztów, a pieniądze za towar błyskawicznie wracają na nasze konto. W ramach Programu Ochrony Kupujących, dla posiadaczy Allegro Smart!, zwrot ten dokonywany jest w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych.

Dodatkową korzyścią przy zakupach z Allegro Smart! w połączeniu z usługą Allegro Pay jest możliwość zapłaty za zakupione towary w trzech ratach 0%, czyli bez dodatkowych opłat czy prowizji.

Dodatkowe promocje dla abonentów Allegro Smart!

Darmowe dostawy i zwroty, to nie wszystkie korzyści z opłacania Allegro Smart! Każdy posiadacz tej usługi może brać udział w specjalnych promocjach, które pojawiają się na Allegro przez cały rok.