Kultowy Samsung w nowej wersji. Znana nazwa, kompletnie inny smartfon

Samsung prezentuje dziś smartfon Galaxy S25 Edge, najnowszy model w tegorocznej serii Galaxy S, charakteryzujący się niezwykłą smukłością, ale wedle producenta nie odbyło się to znacznym kosztem. Urządzenie łączy w sobie znane z serii S25 aspekty wizualne, a za wytrzymałość konstrukcji odpowiada m. in. nowe szkło Gorilla Glass na ekranie. Galaxy S25 Edge kontynuuje tradycję serii, korzystając ze znanej nazwy, bo przecież pamiętamy modele z dopiskiem Edge, które były topowymi modelami producenta przed laty, ale od teraz będzie on oznaczać coś zupełnie innego. Będzie odnosić się do serii możliwie najsmuklejszych smartfonów, bo firma ewidentnie planuje rokrocznie prezentować jego nową wersję.

Reklama

S25 Edge - wygląd i smukłość

Galaxy S25 Edge osiąga grubość zaledwie 5,8 mm, a w obudowie znajdziemy tytanową ramkę, która ma odpowiadać za wytrzymałość całej konstrukcji. Zmiany, które dokonał Samsung, miały na celu zoptymalizowanie stosunku wymiarów do wagi urządzenia i chyba to się to udało, bo masa wynosi zaledwie 163 gramy. Oczywiście są też delikatnie zakrzywione krawędzie, ale nie przypomina to już tego, co było obecne w starszych modelach Edge, więc jeżeli nie byliście ich fanami, to bez obaw, przywrócenie nazwy wcale nie oznacza powrotu zakrzywionego na brzegach wyświetlacza. Ekran chroniony jest szkłem ceramicznym Corning Gorilla Glass Ceramic 2 - to nowa generacja, która ma charakteryzować się niedużą grubością i dużą wytrzymałością, co w tym modelu może okazać się kluczowym wyborem producenta.

Czym się różni S25 Edge od pozostałych modeli?

Na konkretne ustępstwa względem "grubszych" modeli S25 nie trzeba jednak długo czekać, bo taka skromna obudowa musiała nieść pewne konsekwencje. Mowa oczywiście o aparatach - jeżeli na co dzień dużo fotografujecie i wykorzystujecie wszechstronność wielu obiektywów swojego smartfona, to S25 Edge może nie być wystarczającym modelem. Z drugiej strony, taki zestaw powinien okazać się odpowiednią propozycją dla bardzo dużej grupy użytkowników, jeśli nie nawet większości. Wyposażono go bowiem w szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 200 MP, mający poprawić jakość zdjęć w warunkach słabego oświetlenia poprzez rejestrowanie większej ilości światła.

Oferuje on zoom 2x dzięki kadrowaniu, ale pozostałych opcji przybliżenia już nie uświadczymy w wersji optycznej, a jedynie cyfrowej. Dodatkowy, 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z autofokusem, oprócz klasycznych ultraszerokich fotek, umożliwia też wykonywanie zdjęć makro, co może być bardzo ważne dla wielu osób. Smartfon wykorzystuje silnik ProVisual Engine, znany z modelu Galaxy S25, optymalizujący tekstury i kolorystykę zdjęć. Dostępne są również funkcje edycji oparte na Galaxy AI, takie jak Audio Eraser 2 i Asystent Rysowania 3. Pod tym względem Samsung nie oszczędzał, bo znajdziemy tu chyba wszystkie kluczowe z punktu widzenia użytkownika funkcje AI i nowości zaprezentowane w tym roku przez koreańskiego producenta.

Specyfikacja S25 Edge

Galaxy S25 Edge napędza Snapdragon 8 Elite Mobile dla Galaxy, czyli pracuje na tym samym procesorze, który znajduje się w innych modelach serii Galaxy S25. Do pary w środku znajduje się 12 GB RAM-u. Chipset ten ma także zapewniać wydajność potrzebną do obsługi funkcji AI i codziennego użytkowania. System chłodzenia w urządzeniu został przeprojektowany, jest cieńszy, ale rozszerzony, co ma wpływać na utrzymanie stabilnej temperatury pracy. Jestem bardzo ciekaw, czy przy dłuższych sesjach w grach, podczas nagrywania wideo czy edycji materiałów sprzęt będzie się nagrzewać. Galaxy S25 Edge oferuje także zaawansowane przetwarzanie obrazu AI dzięki funkcji ProScaler 4, która współpracuje z silnikiem cyfrowej naturalizacji obrazu, mając na celu poprawę jakości skalowania wyświetlanego obrazu. Co ciekawe, to rozwiązanie znajduje się tylko w modelach S25 Ultra i S25 Edge właśnie. Ekran oferuje taką samą najwyższą jasność ekranu, jaką znajdziemy w pozostałych modelach S25, czyli do 2600 nitów w szczytowym momencie. Szczegółowe dane znajdziecie poniżej:

Wyświetlacz: 6,7 cala QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster, adaptacyjne odcienie kolorów

Wymiary: 75,6 x 158,2 x 5,8 mm

Waga: 163 g

Aparat ultraszerokokątny: 12 MP (F2.2)

Aparat szerokokątny: 200 MP (OIS, F1.7, zoom optyczny 2x)

Aparat przedni: 12 MP (F2.2)

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB / 512 GB (dostępna pojemność może się różnić)

Bateria: 3900 mAh (typowa), 3786 mAh (minimalna)

Ładowanie przewodowe: do ok. 55% w 30 minut (z zasilaczem 25 W)

Ładowanie bezprzewodowe: szybkie ładowanie bezprzewodowe

Bezprzewodowy powerbank: Wireless PowerShare

System operacyjny: Android 15

Nakładka systemowa: One UI 7

Sieć: 5G, LTE

Łączność: Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4

Wodoodporność: IP68 (do 1,5 metra w słodkiej wodzie przez 30 minut)

Samsung Galaxy S25 Edge - cena i dostępność

Samsung podał sugerowane ceny detaliczne Galaxy S25 Edge w dwóch wariantach pamięciowych. Model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 5399 zł. Wersja oferująca 12 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na dane będzie dostępna w sugerowanej cenie 5899 zł.