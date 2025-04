Fantastyczna Czwórka powraca do kin – Marvel odwalił kawał dobrej roboty

Ekranizacja przygód Fantastycznej Czwórki po raz pierwszy pojawi się w Marvel Cinematic Uniwerse. Ta informacja może niektórych zaskoczyć, bo przecież wyszły już 3 całkiem znane filmy poświęcone tym bohaterom, ale dotychczas Reed Richards i spółka pozostawali w granicach uniwersum 20th Century Fox – produkcje ukazywały się kolejno w 2005, 2007 i 2015 roku. Dopiero teraz jednak Disney przedstawi nam swoją wizję Fantastycznej Czwórki, której przedsmak możecie zobaczyć na oficjalnym zwiastunie.

Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – oficjalny zwiastun

W rolę członków Fantastycznej Czwórki aktorzy wcieli się już dwa razy i choć te dwie pierwsze odsłony w składzie Ioan Gruffudd (Mr. Fantastic), Jessica Alba (Invisible Woman), Chris Evans (Human Torch) i Michael Chiklis (The Thing) jakoś dały radę, tak ostatnia ekranizacja pod batutą Josha Tranka okazała się absolutną klapą. Teraz rękawice podejmują Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), Joseph Quinn (Johnny Storm), a oprócz samych aktorów zmieni się także styl.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to film z gatunku retro sci-fi, który przenosi widza do lat 60. – czyli do tytułowych pierwszych kroków fantastycznej ekipy. To jednak ponownie ta sama historia o astronautach, którzy z misji kosmicznej powrócili odmienieni. Choć nie pchali się w trykoty bohaterów, to biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę Ziemi – a jest przed kim chronić, bo przeciwnikiem Fantastycznej Czwórki będzie Galactus, czyli jeden z najpotężniejszych antagonistów w uniwersum Marvela.

Premiera filmu już 25 lipca.

Stock image from Depositphotos