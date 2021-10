Którą wersję akumulatora i silnika wybrać w przypadku modelu Enyaq iV?

W dalszej kolejności pojawiły się samochody z napędem hybrydowym typu PHEV, czyli tzw. “pluginy” wyposażone w akumulator pozwalający na przejechanie 50-60 km w trybie elektrycznym, ale nadal posiadające silnik spalinowy. Finalnym krokiem okazał się natomiast model Enyaq iV, pierwszy elektryczny SUV w ofercie marki, który cieszy się obecnie sporym zainteresowaniem klientów. I nie bez przyczyny, bo w bardzo dobrej cenie oferuje dużo przestrzeni (z tego akurat Skoda jest znana) i świetne parametry napędu.

Na co zwrócić uwagę wybierając samochód elektryczny?

Skoda Enyaq iV dostępna jest obecnie w Polsce w trzech wersjach - iV 60, iV 80 oraz iV 80x. Każda z nich jest inna i każda stworzona została pod kątem konkretnego odbiorcy. Potencjalny nabywca przed wyborem samochodu musi zdecydować co jest dla niego ważne i jak zamierza używać swojego pojazdu. Najtańszy Enyaq iV 60 wyposażony jest w mniejszy pakiet akumulatorów o pojemności 62 kWh, który wystarcza na przejechanie nieco ponad 400 km na jednym ładowaniu. Dla większości z nas to wartość aż nadto wystarczająca, bo mało kto pokonuje takie odległości jednego dnia. W takiej wersji dostajemy też silnik o mocy 179 KM (132 kW), który pozwala np. rozpędzić się do 100 km/h w czasie poniżej 9 sekund. Dzięki dużej elastyczności elektrycznego napędu auto jest bardzo dynamiczne w każdym zakresie prędkości. W dodatku ma też niższą masę własną, co owocuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej, nawet o ponad 1 kWh na 100 km w porównaniu do wersji iV 80. Biorąc też pod uwagę bogate wyposażenie standardowe, warto mocniej zastanowić się nad tą ofertą. Tym bardziej, że po odliczeniu dopłaty w ramach programu Mój elektryk, cena spada ze 184 400 zł, do 165 900 zł, a to już kwota jak za zbliżonego rozmiarami SUVa z napędem spalinowym.

Oczywiście jeśli 413 km zasięgu według normy WLTP to dla was za mało, bo np. często podróżujecie na dłuższych trasach i wolelibyście np. drogę z Gdańska do Warszawy przebyć autostradą bez postoju to warto spojrzeć w stronę Enyaqa iV 80. Za dodatkowe niespełna 30 000 zł dostajemy akumulator o pojemności 82 kWh, który pozwoli na przejechanie nawet do 534 km bez ładowania. W dodatku iV 80 ma też nieco lepsze wyposażenie standardowe, w którym dostajemy dodatkowo np. kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu czy skórzaną kierownicę z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji energii. Warto też dodać, że w tej wersji moc silnika została zwiększona do 204 KM (150 kW) co przekłada się na nieco lepsze osiągi samochodu.

Jeśli jednak jesteście rządni wrażeń to nie pozostaje wam nic innego jak skierować swój wzrok w stronę modelu Enyaq iV 80x z napędem na cztery koła. Dzięki zastosowaniu dwóch silników i największego pakietu akumulatorów (82 kWh), sumaryczna moc całego układu może wynieść aż 265 KM (195 kW). Takie parametry pozwalają między innymi na osiągnięcie 100 km/h w czasie poniżej 7 sekund, czyli na poziomie aut sportowych. Co więcej nie odbija się to znacznie na zasięgu, który spada do około 500 km. Głównie dzięki temu, że przedni silnik asynchroniczny przez większość czasu jest odłączony. Napęd przekazywany jest głównie na tylne koła gdzie mamy silnik o mocy 204 KM. Przedni aktywizuje się np. podczas mocniejszego wciśnięcia pedału przyspieszenia i robi to wręcz niezauważalnie. Za wszystkim stoi elektronika, która tak dobiera rozkład momentu obrotowego, aby było nie tylko szybko, ale również bezpiecznie. Enyaq iV 80x wyceniony został o 12 100 zł drożej niż iV 80, różnica w cenie nie jest zatem duża. Cennikowo kwota 225 900 zł to nieco ponad limit dopłat w ramach programy Mój elektryk, ale podejrzewam, że nie będzie problemów, aby nieco ją obniżyć i skorzystać ze zwrotu w kwocie 18 500 zł, albo nawet 27 000 zł jeśli jesteście posiadaczami Karty Dużej Rodziny.

Jak sfinansować zakup Skody Enyaq iV?

Skoro już mówimy o pieniądzach, to warto przyjrzeć się ofercie finansowania jaką przygotowała Skoda. Jak już wspominałem najtańsza wersja Enyaq iV 60 kosztuje 184 400 zł, co po odjęciu dopłaty daje nam kwotę 165 900 zł. Taka wartość nie jest już szokująca i wiele osób zainteresowanych samochodem elektrycznym może uznać wręcz, że jest niska w porównaniu do tego jaki samochód otrzymujemy w zamian. Dlatego zakup takiego auta wcale nie musi obciążać znacząco naszego budżetu. Z przykładowych wyliczeń dla podstawowej wersji Enyaq iV 60 jeszcze przed dopłatą (dopłatę dostajemy po fakcie, więc najpierw musimy i tak pokryć cały koszt zakupu) wychodzą nam całkiem atrakcyjne liczby.

Zakładając cenę samochodu na poziomie 184 400 zł brutto, w Leasingu Niskich Rat oferowanym przez Skodę i wpłacie 20% wartości samochodu na starcie, w przypadku umowy na 3 lata miesięczna rata netto będzie oscylowała wokół 1400 zł. To przy założeniu, że nie jeździcie więcej jak 20 000 km/rok, chociaż zwiększenie limitu nawet do 40 000 km/rok podniesie ratę tylko o 165 zł netto, jednocześnie obniżając kwotę wykupu. Po trzech latach samochód można wykupić za około 75 000 zł netto lub oddać go do dealera i wybrać sobie kolejne, nowe auto na podobnych warunkach. Enyaq iV 80 z większym pakietem akumulatorów dostępny jest z takim samym finansowaniem, ale z ratą wyższą o nieco ponad 200 zł miesięcznie.

W przypadku zwykłych konsumentów dostępny jest też Kredyt Niskich Rat, który działa na podobnej zasadzie jak leasing. Zakładając wpłatę własną na poziomie 30% wartości samochodu i umowę na 3 lata, miesięczna rata za Enyaqa iV 60 wyniesie około 1540 zł. Nie jest to kwota odbiegająca od rynkowego standardu. Natomiast wszelkie szczegóły odnośnie finansowania najlepiej dogadywać już bezpośrednio z dealerem, od którego będziecie kupować swój wymarzony samochód.

Skoda Enyaq iV dla świadomych klientów

Patrząc na możliwości Skody Enyaq iV, jej cenę oraz aspekt ekologiczny, to klaruje nam się obraz auta praktycznie idealnego. Zerowa emisja szkodliwych substancji w mieście, duży zasięg, przepastna kabina pasażerska i dynamiczny napęd sprawiają, że zawsze mamy ochotę na kolejną przejażdżkę. To idealny wybór dla świadomych klientów, którzy cenią sobie spokój ducha i dobra naszej planety.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Skoda.