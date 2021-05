Plan w ofercie na kartę w Orange z dostępem do 5G kosztuje 39 zł miesięcznie, również jest nielimitowany i można w nim korzystać z 20 GB transferu danych oraz z usługi Social Pass. Dodatkowo za doładowanie kwotą 30 zł otrzymujemy 15 GB transferu danych i 5 GB za doładowanie online, łącznie więc mamy tu 40 GB w miesiącu.

Zasięg 5G operatora Orange możecie sprawdzić pod tym linkiem.

Oferty z dostępem do 5G w zasięgu operatora Play

Zdecydowanie szerszą ofertę z dostępem do 5G ma Play. W abonamencie głosowym mamy 3 plany, w których możemy skorzystać z nowej technologii. Ich koszt miesięczny wynosi odpowiednio 55 zł, 75 zł i 85 zł.

W abonamencie na internet mobilny mamy natomiast dwa plany z dostępem do 5G. Pierwszy z limitem 200 GB transferu w miesiącu kosztuje 65 zł, w tym 5 zł raty za sprzęt, a plan z limitem 500 GB – 110 zł miesięcznie, w tym 30 zł raty za sprzęt.

Dodatkowo z 5G Play skorzystamy w ofercie na kartę i to zarówno w planie głosowym, jak i na internet mobilny na kartę. W planie głosowym mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie, a planie internetowym 100 GB transferu za 50 zł miesięcznie.

Mapę zasięgu 5G Play możecie sprawdzić pod tym linkiem.

Oferty z dostępem do 5G w zasięgu operatora Plus

Zdecydowanie najszerszą ofertę na 5G ma obecnie Plus. W ofercie głosowej mamy 3 plany – za 60 zł z limitem 50 GB transferu danych, za 90 zł z limitem 100 GB oraz za 120 zł z limitem 150 GB transferu w miesiącu. Wszystkie plany mają no limit na rozmowy i wiadomości oraz dostęp do Tidala wliczony w abonament na cały okres umowy.

Oferta internetowa natomiast to dwa plany – z limitem 500 GB transferu w miesiącu za 100 zł oraz z limitem 1 TB transferu za 200 zł miesięcznie. Tu również możemy korzystać z Tidala przez cały okres umowy.

Ponadto z oferty z dostępem do 5G w zasięgu Plusa możemy skorzystać w submarce Plush, u operatora wirtualnego Otvarta i u dwóch operatorów wirtualnych należących do Cyfrowego Polsatu – Premium Mobile i a2mobile. O tych ofertach szerzej pisałem Wam przedwczoraj – Oferty z dostępem do 5G Plusa – z zobowiązaniem i bez zobowiązania.

Zasięg sieci 5G Plus do sprawdzenia pod tym linkiem.

Oferty z dostępem do 5G w zasięgu operatora T-Mobile

T-Mobile podobnie jak Plus przygotował już dedykowane oferty głosowe pod 5G. Cenowo również to podobnie wygląda, jedynie w T-Mobile jest droższy o 5 zł ten najtańszy plan z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu.

Jeśli chodzi o internet mobilny w T-Mobile, nie mamy tu jeszcze specjalnych taryf pod 5G, ale w każdym z planów każdy klient może sobie włączyć dostęp do 5G bezpłatnie do końca czerwca (dotyczy się to też starszych planów w ofercie głosowej).

W ofercie na kartę mamy niemal identyczny plan z dostępem do 5G, co w Orange – ta sama cena, ten sam limit transferu danych. Jednak w T-Mobile możemy w nim oglądać filmy i seriale bez zużywania transferu, a w Orange nie wlicza się do transferu tylko korzystanie z serwisów społecznościowych czy komunikatorów.

Mapa zasięgu 5G w T-Mobile do sprawdzenia jest pod tym linkiem.

