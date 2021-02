Kto dyktuje trendy na rynku smartfonów? I dlaczego mówimy o Apple?

To bardzo drażliwy temat i oscylujący w dużej mierze wokół jednej firmy, ale nie możemy pominąć dokonań konkurentów, jak na przykład Samsunga, który w tym roku zachwycił zintegrowaną z resztą obudowy wyspą na aparaty w modelach Galaxy S21. Obserwujemy też satysfakcjonujący klientelę trend spadek cen flagowców (Pixel 5, S21…), co jednak odbywa się pewnym kosztem. Czy to zadowoli użytkowników? Wygląda na to, że to właściwa droga. Co ciekawe, małe smartfony jednak nie mają się tak dobrze, jak prognozowało Apple, skoro iPhone 12 mini ma problemy z niską sprzedażą. A może to tylko kwestia wysokiej ceny tego modelu?

iPhone 12 Mini, czyli cenowy falstart kontrrewolucji