KSW znika z Viaplay. Fani MMA muszą zmienić platformę

Gale KSW są dostępne w ramach abonamentu Viaplay od 2021 roku i choć dziś szala popularności przechyliła się na korzyść federacji freak fightowych, to mieszane sztuki walki w wykonaniu profesjonalnych zawodników wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Fani tego sportu będą musieli szukać jednak innej platformy lub kupować gale u źródła, bo podmioty zdecydowały się zakończyć kilkuletnią współpracę. I to już niebawem.

KSW w listopadzie pożegna się z Viaplay

Sympatycy KSW – wykupując abonament Viaplay – mogli jeszcze do niedawna liczyć nie tylko na dostęp do transmisji live, ale także do materiałów zza kulis czy odcinków serialu dokumentalnego, poświęconego zawodnikom polskiej federacji. Już za moment – bo w przyszłym miesiącu – te treści znikną z Viapplay, bo ważność umowy między firmami dobiega końca. Viaplay poinformowało klientów drogą mailową.

Z dniem 8 listopada br. umowa o współpracy zawarta pomiędzy Viaplay a Federacją KSW zostanie zakończona. Oferta serwisu Viaplay w Polsce nadal koncentrować się będzie na transmisjach najwyższej jakości treści sportowych dostępnych w naszym portfolio, takich jak rozgrywki Premier League oraz Bundesligi, decydujące wyścigi niezwykle emocjonującego sezonu F1 i wielu innych.

Co dalej? Jak podaje portal WirtualneMedia, KSW już znalazło nowego partnera, który odpowiadać będzie za transmisję specjalnej gali KSW 100 oraz kolejnych eventów. Brak dalszej współpracy jest zapewne efektem powolnego zwijania się Viaplay z polskiego rynku. W lutym Szwecka firma domknęła formalności w krajach bałtyckich, a w połowie 2025 roku zniknie znad Wisły.

Źródło: KSW

To dość pechowa sprawa, bo polscy kibice – po wielu nieprzyjemnych przygodach z problemami technicznymi – ostatecznie przekonali się do Viaplay, a ich liczba przekroczyła już półtora miliona. Cenieni są między innymi komentatorzy Premier League, ale nie ma tego złego – Przemysław Pełka czy Michał Gutka zapewne szybko znajdą zatrudnienie w szeregach nowego właściciela praw do transmisji spotkań angielskiej ligi. Viaplay posiada je do końca sezony 2024/25.

Stock image from Depositphotos