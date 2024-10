Beetlejuice Beetlejuice: tutaj obejrzysz hit Burtona bez wychodzenia z domu

Beetlejuice Beetlejuice to kontynuacja słynnego Soku z Żuka, czyli czarnej komedii Tima Burtona z końcówki lat 80. Film z Jenną Ortegą to jedna z najgorętszych premier tej jesieni, która miesiąc temu ukazała się w kinach. Jeśli jednak nie zdążyliście na seans to nic straconego – Beetlejuice Beetlejuice trafi na VOD już jutro.

Beetlejuice Beetlejuice gdzie i za ile?

Mawiają, że klasyki się nie tyka, bo od profanacji dzieli nas wtedy jeden krok – cóż, to prawda, ale powrót do przygód rodziny Deetzów wcale nie okazał się taki straszny, jak mogłoby się wydawać. Produkcja zbiera mieszane opinie, ale ja w swojej recenzji wyraziłem się o filmie dość pozytywnie. Beetlejuice Beetlejuice to bowiem niezmiennie fantastyczny Michael Keaton w połączeniu z klasycznymi technikami tworzenia efektów specjalnych, doprawiony nutą młodzieżowego klimatu w osobie Jenny Ortegi.To po prostu trzeba zobaczyć i na szczęście nie musicie czekać długich miesięcy na wyjście filmu poza kinowe ekrany – już jutro Beetlejuice Beetlejuice zostanie udostępniony do kupienia lub wypożyczenia na VOD.

Film na pewno trafi do biblioteki Prime Video i Apple TV – już teraz można złożyć zamowienie, choć trzeba będzie się trochę wykosztować. Cena filmu w obu przypadkach to 64,99 zł. Co z wypożyczeniem? Na dokładne ceny będziemy musieli jeszcze poczekać – te prawdopodobnie zostaną ogłoszone jutro lub w najbliższych dniach.

A co z Beetlejuice Beetlejuice w Max? Według plotek subskrybenci platformy obejrzą film Burtona w listopadzie, choć istnieje cień szansy, że produkcja trafi tam na Halloween. Nie są to jednak informacje potwierdzone przez Warner Bros.