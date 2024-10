HBO Max – dzielenie konta już niedługo nie będzie możliwe

Dowiedz się, jakie zmiany czekają użytkowników HBO Max w 2024 roku w związku z nowymi zasadami dzielenia konta. Sprawdź, jak platforma planuje ograniczyć współdzielenie subskrypcji i co to oznacza dla Ciebie.

HBO Max, obecnie działające pod marką Max, chce dołączyć do innych gigantów streamingowych, takich jak Netflix i Disney+. Chodzi o wprowadzanie ograniczeń dotyczących dzielenia kont między użytkownikami spoza gospodarstwa domowego. Podczas konferencji technologicznej, CEO Warner Bros. Discovery, JB Perrette, zapowiedział, że nowe zasady mają zostać wdrożone pod koniec tego roku, z pełnym wdrożeniem przewidzianym na 2025 rok. Co te zmiany oznaczają dla dotychczasowych użytkowników i jak wpłyną na sposób korzystania z platformy?

Nowe zasady dzielenia konta na Max

Obecnie serwis Max pozwala użytkownikom na tworzenie do pięciu profili w obrębie jednego konta, z założeniem, że dostęp do nich mają wyłącznie członkowie tego samego gospodarstwa domowego. W praktyce oznacza to, że dzielenie konta z przyjaciółmi lub dalszą rodziną będzie wkrótce utrudnione, chyba że Max wprowadzi możliwość wykupienia dodatkowej opcji współdzielenia konta – na wzór rozwiązań wprowadzonych przez Netflix.

Dlaczego Max ogranicza dzielenie kont?

Celem wprowadzenia tych zmian jest oczywiście zwiększenie przychodów platformy. Dzielenie konta z osobami spoza gospodarstwa domowego, które nie opłacają swojej subskrypcji, przyczynia się do spadku potencjalnych zysków serwisu. Netflix, po wprowadzeniu analogicznych zmian w 2023 roku, zaobserwował poprawę wyników finansowych, co zachęciło inne platformy streamingowe, takie jak Disney+ i Hulu, do podjęcia podobnych kroków.

HBO Max liczy na podobny efekt. Wprowadzenie ograniczeń ma na celu zatrzymanie „uciekających” przychodów, co w pewien sposób wynika z powszechnego dzielenia konta bez dodatkowej opłaty.

Jakie mogą być konsekwencje nowych zasad?

Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób serwis planuje egzekwować nowe zasady. Netflix wprowadził rozwiązanie oparte na monitorowaniu lokalizacji użytkowników, aby wykrywać korzystanie z kont poza gospodarstwem domowym. Max nie przedstawił jeszcze szczegółów na temat planowanych mechanizmów kontroli, ale można się spodziewać podobnych rozwiązań.

W przypadku, gdy platforma wykryje korzystanie z konta poza domem, użytkownicy mogą zostać poproszeni o opłacenie dodatkowej opłaty za współdzielenie, tak jak to ma miejsce w Netflixie. Utrudni to korzystanie z konta w szerszym gronie i może zmusić wielu użytkowników do wykupienia własnej subskrypcji.

Jak bezpiecznie dzielić konto?

Jeśli zdecydujesz się nadal dzielić konto, warto przestrzegać kilku zasad, aby uniknąć problemów:

Koordynacja użytkowania – ustalcie z osobami, z którymi dzielisz konto, harmonogram korzystania, aby nie przekraczać limitu urządzeń jednocześnie korzystających z serwisu.

– ustalcie z osobami, z którymi dzielisz konto, harmonogram korzystania, aby nie przekraczać limitu urządzeń jednocześnie korzystających z serwisu. Monitoruj urządzenia – upewnij się, że wszystkie urządzenia, na których logujesz się do konta, należą do osób, które mają do tego prawo.

– upewnij się, że wszystkie urządzenia, na których logujesz się do konta, należą do osób, które mają do tego prawo. Bądź na bieżąco z nowymi zasadami – śledź aktualizacje w regulaminie Max, aby nie zostać zaskoczonym blokadą konta lub dodatkowymi opłatami.

Wprowadzenie ograniczeń w dzieleniu konta na HBO Max w 2024 roku to krok, który ma na celu poprawę wyników finansowych platformy i zwiększenie liczby płatnych subskrypcji. Choć pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2025 rok, już teraz warto przygotować się na to, że dzielenie konta z osobami spoza gospodarstwa domowego może stać się trudniejsze. Użytkownicy, którzy do tej pory dzielili subskrypcje z dalszą rodziną czy przyjaciółmi, mogą być zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów lub wykupienia własnych subskrypcji.

Jak nowe zasady wpływają na osoby, które podróżują?

Wprowadzenie nowych zasad dotyczących dzielenia konta na HBO Max może być wyzwaniem dla osób, które często podróżują. Korzystanie z konta poza głównym miejscem zamieszkania, na przykład podczas wyjazdów służbowych lub wakacyjnych, może zostać zinterpretowane jako łamanie zasad o dzieleniu konta. Aby uniknąć blokad dostępu, warto pomyśleć o usłudze VPN, co może ułatwić korzystanie z konta w różnych miejscach na świecie. W ten sposób nawet podróżując, będziesz mieć dostęp do swojej ulubionej biblioteki filmów i seriali bez ryzyka blokady konta lub dodatkowych opłat.

Źródła: TechRadar, Engadget, PopCulture