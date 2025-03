Ziemskie luksusy na Księżycu. Tej technologii nie mogło tam zabraknąć

Na Księżycu przeprowadzane są testy pierwszego systemu nawigacji satelitarnej. Może okazać się to kluczowe dla przyszłych misji.

Na Księżycu nadal brakuje skomplikowanej sieci dróg i infrastruktury, lecz i bez tego precyzyjna nawigacja po jego powierzchni stanie się kluczowa dla astronautów podczas przyszłych misji. Aby przygotować grunt pod księżycowy system nawigacyjny, NASA przeprowadziła udany eksperyment z odbiorem sygnałów GPS na Księżycu. Ten eksperyment może w przyszłości zrewolucjonizować eksplorację naszego naturalnego satelity.

Księżycowy GPS kluczem do eksploracji Srebrnego Globu

Eksperyment o nazwie Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) jest możliwy do przeprowadzenia dzięki powodzeniu misji Blue Ghost, która wylądowała na Księżycu 2 marca. Instrument LuGRE już teraz odebrał i z powodzeniem śledził sygnały z Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), który obejmuje m.in. amerykański GPS. To pierwszy raz, gdy sygnały nawigacyjne z Ziemi zostały pomyślnie odebrane na powierzchni Księżyca.

Dzięki temu statki kosmiczne orbitujące wokół Księżyca oraz lądujące na jego powierzchni będą mogły precyzyjnie określać swoją pozycję i prędkość względem czasu na Ziemi. To otwiera drogę do stworzenia zaawansowanych systemów nawigacyjnych, które pomogą astronautom w poruszaniu się po Srebrnym Globie.

Obecnie pozycjonowanie statków kosmicznych wymaga skomplikowanych obliczeń opartych na obserwacjach i odczytach z przeróżnych sensorów. Proces ten jest czasochłonny i wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony astronautów, jak i zespołów naziemnych. Księżycowy GPS ma to zmienić, skracając czas potrzebny na nawigację i zwiększając bezpieczeństwo misji.

Eksperyment LuGRE będzie kontynuowany przez 14 dni, podczas których instrument będzie odbierał sygnały GNSS z odległości około 360 000 kilometrów. To pozwoli przetestować wydajność sprzętu i zidentyfikować ewentualne błędy.

LuGRE to również historyczny moment dla Włoskiej Agencji Kosmicznej (ISA), która współtworzyła ten projekt. To pierwsze urządzenie opracowane przy udziale ISA, które dotarło na Księżyc. NASA i ISA planują udostępnić tę technologię wszystkim agencjom kosmicznym, co może przyspieszyć międzynarodową współpracę w eksploracji kosmosu.

Grafika: NASA