Kryminał i thriller psychologiczny w jednym - oto “Rysa” i “Układ”

Coraz częściej mamy okazję oglądać ekranizacje polskich książek, a to pokazuje nam dwie rzeczy: polskie powieści to wciągające historie będące świetnym materiałem na seriale, a produkcje telewizyjne cieszą się coraz większą popularnością

Dzieje się tak m. in. dlatego, bo do występu w nich angażowane są prawdziwe gwiazdy. “Rysa” oraz “Układ” oparto na książkach Igora Brejdyganta, w obsadzie znalazła się plejada świetnych aktorów, a produkcje to świetnie połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym. Czy potrzeba czegoś więcej?

Kim jest Komisarz Monika Brzozowska?

Komisarz Monika Brzozowska pracuje w stołecznym wydziale zabójstw. Codzienne zawodowe zmagania nie są jednak jedynymi, z jakimi się boryka, ponieważ zagrożenie wobec głównej bohaterki nie znajduje się tylko na zewnątrz. Można by rzec, że pochodzi także z wewnątrz i składają się na nie problemy z używkami, a także złożone życie prywatne, nad którym ledwo panuje. Morderstwo kloszarda, od którego zaczyna się “Rysa”, nie jest tym na co wygląda na pierwszy rzut oka. To nie przypadkowe ani losowe zdarzenie, lecz element większej układanki. Brzozowska jest przekonana o tym od początku, ale jej pozycja nie pozwala policjantce skłonić do zmiany zdania innych.

Serial bazuje na książce, ale są niespodzianki

Dopiero kolejne zabójstwa wpływają na ogólną opinię, lecz na rozwiązanie zagadki może być wkrótce za późno. Tym bardziej, że pani komisarz się nie oszczędza i wielokrotnie stawia na głowie całe swoje życie. Serial od samego początku zdradza swoje korzenie, czyli książkową wielowątkowość i złożoność. Mamy okazję poznać wiele postaci i śledzić ich losy, które mogą, ale nie muszą przeciąć się z losami głównej bohaterki. Przewidzenie tego, co ją spotka nie jest łatwe, chyba że mamy za sobą lekturę “Rysy”, ale nawet i wtedy czekają nas niespodzianki, ponieważ autorzy scenariusza (do których należy pisarz Igor Brejdygant odpowiedzialny za powieść) przygotowali kilka zmian i poprowadzili niektóre wątki nieco inaczej. Wraz z Brejdygantem pracował nad nim Bartosz Janiszewski, który ma w swoim dorobku także “Ultraviolet” i “Watahę”.

Obsada “Rysy” i “Układu” na Polsat Box Go

W obsadzie serialu znaleźli się Julia Kijowska, wcielająca się w Brzozowską, a także Maciej Zakościelny grający Piotra Wasilewskiego - partnera pani komisarz, który na co dzień jest szefem agencji reklamowej i wykazuje się niezwykłą opiekuńczością. Na ekranie możemy oglądać też Dawida Ogrodnika, Zbigniewa Zamachowskiego, Janusza Chabiora i Kingę Preis, których na pewno doskonale znacie. Historia “Rysy” rozgrywa się na przestrzeni 8 odcinków, ale gdy będziecie mieli za sobą ostatni, to wcale nie będzie oznaczało końca historii. Na Polsat Box Go dostępna jest bowiem także kontynuacja pod tytułem “Układ”, która bazuje na kolejnej książce Igora Brejdyganta. W obsadzie są też Zuzanna Zielińska i Sylwia Juszczak-Krawczyk oraz Adam Woronowicz i Piotr Witkowski. Jeśli spodziewacie się niewielkich zmian względem pierwszej serii, to możecie nie być gotowi na to, jak wiele się zmieniło. Opowiada o tym Julia Kijowska, odtwórczyni głównej roli:

“Monika w Układzie, jest wyjściowo przegraną bohaterką. To zupełnie inna od Rysy konstrukcja dramaturgiczna. Obserwujemy postać, która jest na życiowym dnie i nie wydaje się możliwe, żeby wygrała jakąkolwiek batalie. Tymczasem Monikę czeka w tej odsłonie serialu ostateczna bitwa. Z własnymi demonami, z przeszłością, ze sobą, ale i z całą siatką powiązanych z władzą osób, które reprezentują tytułowy układ i pilnie strzegą rozwiązania kryminalnej zagadki. Monika poznaje prawdę o sobie samej, uczy się też na nowo zaufać komuś bliskiemu“.

“Układ” - kontynuacja serialu “Rysa”

W “Układzie” nie wszystko jest jednak nowe, bo nikt nie zmienia się z dnia na dzień. Brzozowska będzie nadal walczyć każdego dnia o to, by nie dać się ponieść nałogom, co nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę między innymi jej traumatyczną przeszłość. Te demony powrócą, prędzej czy później, więc próby uciszenia ich lub zapomnienia o nich nie zdadzą egzaminu. Stawienie im czoła nie jest jednak łatwe, tym bardziej w sytuacji, gdy od razu po powrocie z przymuszonego urlopu będzie zmuszona rozpracować tytułowy układ. Całe szczęście nie robi tego w pojedynkę, bo będzie mogła liczyć na wsparcie porucznika Czesława Wareckiego (Dawid Ogrodnik). Dla Kijowskiej to ponowna szansa, aby sprawdzić się w wyjątkowej i wymagającej roli, która weryfikuje umiejętności aktorskie na każdym etapie. “To było świetne zawodowe wyzwanie. Układ to historia, która pozwoliła mi naprawdę zawodowo się pogimnastykować i nacieszyć wszystkim, czego uczyłam się przez ostatnie lata pracy przed kamerą. To było jak maraton dla długodystansowca. Na takie propozycje się czeka. Do takich wyzwań się trenuje. Każda trudność dawała mi ostatecznie satysfakcję” - tłumaczy.

Za scenariusz nowych odcinków, “Układu”, ponownie odpowiadali Igor Brejdygant i Bartosz Janiszewski, zaś za kamerą stanął tym razem Leszek Dawid, który nakręcił “Pakt”, “Jesteś bogiem” oraz “W głębi lasu”. To pozwoliło nadać serialowi nieco inną atmosferę, ale zgodną z tym, co oglądaliśmy do tej pory. Delikatnie zmienił się klimat, jest jeszcze bardziej tajemniczy i odnosi się do wydarzeń, o których możemy usłyszeć w mediach każdego dnia, więc sprawia wrażenie jeszcze bardziej realnego. Przecież możliwości Internetu i inwigilacja za jego pośrednictwem to fundamenty wielu przestępstw, dlatego serial można też uznać za pewnego rodzaju przestrogę.

“Rysa” i “Układ” to 16 odcinków z zamkniętą historią. Gdzie oglądać?

“Rysa” i “Układ” liczą po 8 odcinków, co daje nam szansę zagłębić się w historię i bliżej poznać bohaterów, ale uniknięto dłużyzn. Zachowano odpowiedni balans, pomiędzy dynamicznymi scenami i sekwencjami, a jakże potrzebnymi momentami na refleksję i zastanowienie się. Serial lepiej oglądać uważnie i w skupieniu, bo niektóre detale oraz szczegóły pozwalają przewidzieć część zdarzeń lub lepiej je zrozumieć. Najlepiej odłożyć na bok wszystko, co nas rozprasza i dać się wciągnąć “Rysie”, a później “Układowi”. W sumie 16 odcinków serii zobaczycie na nowej platformie Polsat Box Go na dowolnym urządzeniu od smartfona (Android, HMS i iOS) przez komputery (w przeglądarce) i tablety (dedykowana aplikacja), a na telewizorach (smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon FireTV oraz dekoderach) kończąc. Jeśli rozpoczniecie seans na jednym z ekranów, bez problemu wznowicie oglądanie na innym dokładnie w tym miejscu, gdzie przerwaliście.

