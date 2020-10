Co HBO pokaże jeszcze w tym roku? Najważniejsze zapowiedzi

Finał serialu obejrzymy wspólnie, a do seansu pierwszych pięciu mocno namawiam. Nicole Kidman rewelacyjnie sprawdza się w takich dramatycznych rolach, a tym razem jej zadaniem było wcielenie się w terapeutkę, która osobiście będzie musiała zmierzyć się z kilkoma mocnymi ciosami, jakie wymierzy jej życie. Z dnia na dzień okaże się, że jej mąż nie jest do końca tym, za kogo się podawał, a w tak trudnej sytuacji będzie musiała zadbać nie tylko o siebie, ale i syna. W serialu oglądamy także występ Donalda Sutherlanda, który wciela się w ojca głównej bohaterki.

„Branża”, czyli (mroczne) kulisy świata finansów

Drugą głośno zapowiadaną produkcją HBO jest serial „Branża”, który ukaże nam kulisy świata finansów. Serial opowiada o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Nie zabraknie mocnych scen (pod różnymi względami) oraz specjalistycznego języka, który może nam nieco zamącić w głowie. Za serial odpowiadają debiutanci, Mickey Down i Konrad Kay.

„Euforia” i „Mroczne materie” wracają z nowymi odcinkami!

Zapowiedź dwóch specjalnych odcinków „Euforii” jest dla wielu osób niespodzianką, ale rzeczywiście stacja postanowiła nakręcić prawdziwe zakończenie dla tej serii. HBO kontynuuje oczywiście także opowieść z „Mrocznych materii” w 2. sezonie, a zwiastuny zapowiadają odwiedzenie nowych lokalizacji i jeszcze więcej efektów robiących niemałe wrażenie. „Mroczne materie” to serial HBO i BBC będący adaptacją wielokrotnie nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule.

Drugi sezon serialu będzie opowiadał o wydarzeniach po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata, a Lyra – zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela – postanowiła podążyć za Asrielem w nieznane. W dziwnym i tajemniczo opuszczonym mieście dziewczyna spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed swoją trudną przeszłością. Lyra i Will odkrywają, że ich losy są ze sobą złączone i prowadzą do ponownego spotkania Willa z jego ojcem.

Nowe dokumenty na HBO. Historia Tigera Woodsa w „Tiger”

Nadchodzą także nowe dokumenty „Murder on Middle Beach”, „Bee Gees”, dwuczęściowy „Tiger”. Ostatni tytuł to oczywiście produkcja poświęcona Tigerowi Woodsowi – popularnemu golfiście, który po wielu sporych sukcesach wpadł w poważne kłopoty, a obecnie stara się odbudować nie tyle swoją karierę, co codzienne życie. „Murder on Middle Beach” skupi się na prawdziwych wydarzeniach z marca 2010, gdy na plaży znaleziono ciało Barbary Hamburg – została brutalnie zamordowana niedaleko domu w Madison w stanie Connecticut.

Wyglądało na to, że była to zbrodnia z pasji, ale nie wszystkie elementy układanki do siebie pasowały. Dokument to desperacka próba rozwikłania sprawy osieroconego syna. Produkcja o zespole Bee Gees nosi natomiast tytuł „The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” ukaże życie i twórczość Barry’ego, Maurice’a i Robina Gibbów. Za reżyserie odpowiadał znany Frank Marshall.