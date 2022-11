Kredyt gotówkowy - który bank jest najbardziej liberalny w 2022?

Do niedawna sytuacja kredytobiorców wydawała się niemal idealna. Jeszcze we wrześniu 2021 roku stopa referencyjna wynosiła 0,10% – tym samym była najniższa w historii. Dobry klimat do pożyczania pieniędzy utrzymywał się jednak zdecydowanie dłużej, bo już w marcu 2015 roku podstawowa stopa NBP uplasowała się na poziomie 1,50%. Bez wątpienia to już przeszłość. Obecnie jej wartość sięgnęła pułapu 6,75%: ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w listopadzie 2002 roku. To oznacza oczywiście drogie zadłużanie się. Jeśli jednak myślisz nad kredytem gotówkowym, sytuacja nie prezentuje się tak źle. Potwierdzają to również dane napływające z rynku.

Kredytobiorcy w trudnym położeniu

Zdecydowane podwyżki stóp procentowych uderzyły przede wszystkim w portfele kredytobiorców. Oczywiście w szczególnie złym położeniu znalazły się osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, które opiewają na szczególnie wysokie kwoty. W ich przypadku miesięczna rata mogła wzrosnąć nawet o kilka tysięcy złotych, a kolejne wiadomości o podwyższaniu stóp procentowych, w ślad za którymi podąża rekordowo wysoki WIBOR, oznaczają kolejne podwyżki.

Jak prezentuje się sytuacja kredytobiorców regulujących kredyty konsumenckie, takie jak kredyt gotówkowy? Wszystko zależy od konkretnego przypadku, jednak generalnie na ich korzyść przemawiają dwa czynniki: przede wszystkim zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim zobowiązania dotyczyły maksymalnie kwoty 255 550 zł, wobec czego niższe jest również oprocentowanie od pozostałego do spłaty kapitału. Poza tym jeszcze przed rozpoczęciem podwyżek w segmencie kredytów gotówkowych sporą popularnością cieszyły się kredyty ze stałym oprocentowaniem obejmującym cały okres spłaty. Kto skorzystał z takiej propozycji, w żaden sposób nie odczuł na własnym portfelu decyzji RPP.

Mniej nowych kredytów w 2022 roku

Widać to również w statystykach nowo przyznawanych kredytów. Według danych Biura Informacji Kredytowej z sierpnia 2022 roku w tym miesiącu udzielono aż o 68,8% kredytów mieszkaniowych mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Coraz więcej analityków zaczyna mówić o krachu tego sektora, co może przełożyć się również na kondycję całej branży nieruchomości odnotowującej do tej pory rekordowe zyski. Katastrofalna kondycja kredytów hipotecznych nie oznacza jednak, że równie ciężkie straty odnotowują inne grupy produktów. W sierpniu 2022 roku udzielono zaledwie o 4,3% mniej kredytów gotówkowych niż w sierpniu 2021 roku, ich wartość spadła natomiast o 6,5%. Co ciekawe, biorąc pod uwagę pierwsze osiem miesięcy 2022 roku, dynamika sprzedaży kredytów gotówkowych wciąż jest dodatnia, choć już jedynie symbolicznie (wzrost o 0,7%). Odnotowano jednocześnie spadek kwot kredytów o 1,3%. Istnieją również produkty, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów: dotyczy to zwłaszcza kredytów ratalnych. W ich przypadku sprzedaż od stycznia do sierpnia 2022 roku wzrosła aż o 32,1% ilościowo i o 3% w ujęciu kwotowym.

Ceny kredytów w górę, zdolność kredytowa w dół

Wpływ na przywołane statystyki ma przede wszystkim drastyczny spadek zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Wynika to z prostej zasady: wyższe oprocentowanie oznacza wyższe raty, a wyższe raty wiążą się z koniecznością zapewnienia wyższych dochodów. Poza tym sytuację kredytobiorców dodatkowo utrudniły nowe zalecenia KNF, które jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzą do kwestii oceny środków, jakie modelowy kredytobiorca powinien posiadać, aby bezpiecznie spłacać kredyt.

Według szacunków ekspertów przeciętny kredytobiorca w ciągu roku stracił ok. połowy swojej zdolności kredytowej. Łatwo wobec tego obliczyć, że jeżeli rok temu bank byłby Ci w stanie przyznać zobowiązanie na kwotę 400 000 zł, obecnie będzie skłonny do udzielenia jedynie 200 000 zł kredytu. Oczywiście zdolność kredytowa to czynnik oceniany również w przypadku kredytów gotówkowych, choć – szczególnie w okresie kredytowego prosperity – łatwo było o tym zapomnieć. Jednocześnie jest ona tym ważniejsza, że w przypadku pożyczki na dowolny cel bank nie posiada żadnego zabezpieczenia. Może się więc okazać, że klienci chcący wnioskować o wyższą kwotę kredytu gotówkowego spotkają się z decyzją odmowną.

Kredyt gotówkowy w cenie hipotecznego? To możliwe

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do sytuacji, w której kredyty hipoteczne są kilkakrotnie tańsze od kredytów gotówkowych. To zupełnie logiczne: przede wszystkim ryzyko, jakie podejmuje instytucja uzyskująca wpis do hipoteki nieruchomości, jest zdecydowanie niższe.

Obecnie okazuje się, że koszty tych zobowiązań mogą być do siebie bardzo zbliżone, a w niektórych korzystniejszą propozycją – z czysto finansowego punktu widzenia – będzie sięgnięcie po kredyt gotówkowy.

Przeanalizujmy to na przykładach. Możesz to również zrobić samodzielnie za pomocą kalkulatora kredytowego. W tym celu porównaj ofertę kredytową na Bankier SMARCIE. Załóżmy, że wnioskowana kwota to 100 000 zł, a okres spłaty wynosi 10 lat – zwykle jest to również najdłuższy okres spłaty, jaki oferują banki w przypadku kredytów gotówkowych.

Na jakie warunki można liczyć, pozyskując środki na dowolny cel? Aktualnie (31.10.2022) pięć najlepszych ofert prezentuje się w taki sposób:

Wybierając najkorzystniejszą propozycję – Pożyczkę Internetową Alior Banku na promocyjnych warunkach – kredytobiorca będzie musiał miesięcznie płacić 1374 zł. RRSO kredytu wynosi 11,5%, a koszt pożyczki to 64 874,37 zł. Dodatkowo w przypadku kredytu gotówkowego na taką kwotę konieczne będzie wprowadzenie zabezpieczenia w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW.

Jak wygląda sytuacja w przypadku kredytu hipotecznego na zbliżonych warunkach?

Jest taniej, ale różnica nie jest tak duża, jak jeszcze do niedawna. W przypadku najlepszej oferty – Kredytu mieszkaniowego Banku Millennium – rata wyniesie 1277 zł. RRSO plasuje się na poziomie 9,58%, a łączna kwota do spłaty to 153 182 zł. Trzeba będzie również liczyć się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Oprócz tego klient musi pamiętać również o konieczności wniesienia wkładu własnego: minimalne oczekiwania instytucji utrzymują się na poziomie 10%. Wiele banków podnosi je jednak do 20% wartości nieruchomości. W praktyce może się więc okazać, że w określonych przypadkach (zwłaszcza niższych kwot) kredyt gotówkowy będzie opcją porównywalną cenowo, jednak zdecydowanie bardziej elastyczną pod względem formalnym.

Polityka banków ma duże znaczenie

Na dzisiejszym skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się rynku często okazuje się jednak, że kwestie finansowe schodzą na dalszy plan. Banki różnią się nie tylko pod względem ofert, ale również oceny swoich klientów i akceptowanego poziomu ryzyka. Interpretują je jednak w różny sposób i wykorzystują zróżnicowane narzędzia pozwalające na jego zminimalizowanie. Kluczową rolę odgrywa więc to, który bank zgodzi się na przyznanie kredytu i czego będzie oczekiwał do swojego kredytobiorcy.

Oczywiście trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Olbrzymią rolę odgrywa również sylwetka samego kredytobiorcy, w tym jego zdolność kredytowa, wiarygodność i dotychczasowa sytuacja ekonomiczna. Które banki najchętniej udzielają kredytów gotówkowych w ostatnim kwartale 2022 roku? Do liderów pod tym względem należy Alior Bank, który również – za sprawą swojej promocyjnej oferty – zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych kredytów gotówkowych. Do instytucji, które chętnie udzielają pożyczek gotówkowych, można zaliczyć bez wątpienia Citi Handlowy, Bank PEKAO S.A. oraz PKO BP. Zdecydowanie trudniej o pozyskanie środków w tej formie jest natomiast klientom Millennium oraz ING.

Sytuacja na rynku zmienia się jednak dynamicznie: instytucje, które dziś chętnie wypłacają środki i oferują uproszczone procedury, w następnych miesiącach mogą podchodzić do tego zdecydowanie bardziej konserwatywnie. Wiele pod tym względem zależy również od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, poziomu inflacji oraz ogólnej koniunktury. Najlepszą wskazówką dla osób, które chcą zaciągnąć kredyt, jest monitorowanie sytuacji i korzystanie z kalkulatora kredytów gotówkowych, który pozwala na błyskawiczne zapoznanie się z aktualnymi ofertami.

Szukasz kredytu? Sprawdź promocje

Przeanalizowany przykład pokazuje, że na najlepsze warunki mogą liczyć klienci, którzy skorzystają z promocyjnej oferty. Jest adresowana do osób, które nie mają żadnego kredytu w Alior Banku, w tym również nowych klientów. W praktyce bardzo często to właśnie w ten sposób udaje się znaleźć najtańsze kredytowanie i na to liczą również same banki, które konkurencyjnymi warunkami chcą zdobyć nowych klientów. Zwróć uwagę na to, że może się to wiązać z koniecznością sięgnięcia po dodatkowe produkty, takie jak konto osobiste czy karta kredytowa.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się również sprawdzenie oferty, jaką przygotował dla Ciebie Twój bank. Możesz ją znaleźć np. w aplikacji mobilnej lub serwisie bankowości internetowej. Poza obniżonymi kosztami może to również oznaczać uproszczone procedury. Coraz częściej w ofertach dla dotychczasowych klientów instytucje wskazują sumę, którą można uzyskać bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów niezbędnych do oszacowania zdolności kredytowej. Wiele produktów kredytowych jest również sprzedawanych na podstawie podstawowych informacji i deklaracji składanych przez samego klienta. Środki mogą być więc uruchomione niemal natychmiast bez konieczności opuszczania aplikacji mobilnej banku.