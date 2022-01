Bob Saget nie żyje. Skąd znamy aktora

Policja została wezwana do jednego z hoteli na Florydzie w niedzielę wieczorem, ponieważ w pokoju znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Później zidentyfikowano go jako aktora i komika Boba Sageta - aktora. Przyczyna jego śmierci nie jest na razie znana, ale wykluczone zostały narkotyki i jakiekolwiek przestępstwo - na miejscu nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na taką teorię. Kilka godzin wcześniej Bob Saget występował na scenie przez dwie godziny, o czym tweetował zanim znaleziono go martwego w hotelu, więc jego śmierć jest ogromnym zaskoczeniem.

Danny Tannter w Pełnej chacie i narrator w Jak poznałem waszą matkę

Najpopularniejszą rolą Boba Sageta była ta w serialu "Pełna chata", który był emitowany w latach 1987-1995. Wcielił się on w Danny'ego Tannera - ojca trzech dziewczynek: Michelle, Stephanie oraz D.J. Danny pracował jako gospodarza w porannym programie "Wake Up, San Francisco", a wcześniej był reporterem sportowym. Aktor wrócił do tej roli wiele lat później w kontynuacji "Pełniejsza chata", która została nakręcona przez Netfliksa i debiutowała w latach 2016-2020. Rola Boba Sageta była jednak tylko epizodyczna. To jego głos można było usłyszeć w serialu "Jak poznałem waszą matkę", ponieważ był on narratorem produkcji. Stawał także za kamerą jak reżyser, a później wrócił do występów na scenie jako komik.

Wcześniej grał w takich produkcjach jak serial "Ekipa", filmy "A Stand Up Guy", "Życie na przedmieściach", "Głupi i głupszy 2: Kiedy Harry spotkał Lloyda", "Jak wychować tatę" oraz "Kariera po trupach". Słynął ze swoich występów na scenie jako komik - na YouTube znajdziecie wiele zapisów z tzw. comedy special, a niedawno w jego programie "Bob Saget's Here For You" rozmawiał z B. J. Novakiem - współtwórcą i jednym z aktorów serialu "The Office US". W Sieci pojawiło się wiele wspomnień Boba Sageta, w tym od Jima Carrey'a, Adama Sandlera, Jona Stewarta czy stacji Comedy Central.