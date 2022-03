Na planie nowego sezonu hitowego serialu Lupin doszło do nietypowego zdarzenia. Dwudziestu zamaskowanych złodziei w widowiskowym stylu ukradło rekwizyty i sprzęt warte setki tysięcy euro. Brawurowa akcja złodziei zawodowców czy świetnie przemyślana kampania reklamowa?

Kradzież godna Arsena Lupin

Do zdarzenia doszło w okręgu Nantree znajdującym się na północno-zachodnim przedmieściu Paryża. Netflix potwierdził, że 25 lutego doszło do incydentu podczas kręcenia trzeciego sezonu francuskiego serialu o przygodach włamywacza dżentelmena. Na plan filmowy niepostrzeżenie dostało się dwudziestu złodziei w maskach, którzy skradli rekwizyty i sprzęt wycenione na 300 tysięcy euro. Przestępcy uciekli z miejsca zbrodni w akompaniamencie huku fajerwerków, wystrzelonych dla odwrócenia uwagi. Brzmi jak tania sensacja? Owszem, ale to nie jedyna kradzież, z którą Netflix zmaga się w ostatnim czasie. Do podobnego wydarzenia doszło także na planie serialu The Crown.

Źródło: Netflix

W angielskim hrabstwie South Yorkshire kilka dni wcześniej nieznani sprawcy również dokonali kradzieży rekwizytów. Z planu zniknęło ponad 350 przedmiotów w tym replika słynnego jaja Fabergé oraz naczynia i świeczniki wykonane ze złota i kryształów. Szacunkowa wartość skradzionych przedmiotów to 200 tysięcy dolarów.

Netflix w obu przypadkach zapewnił, że ekipa filmowa jest bezpieczna, a lokalne władze pracują nad ujęciem sprawców. Platforma potwierdza kradzież rekwizytów, zapewniając jednocześnie, że wydarzenia nie wpłyną znacząco na produkcję. Sprzęty zastępcze są już przygotowywane, więc dalsze prace nad serialami nie powinny ulec opóźnieniu.

Całe to zamieszanie wydaje się dość podejrzane. Istnieje oczywiście prawdopodobieństwo, że kradzieży dokonały świetnie zorganizowane grupy przestępcze (być może nawet ze sobą powiązane) i jeśli faktycznie tak było, to złodziejom można „pogratulować” profesjonalizmu. Coś jednak każe mi sądzić, że incydenty są niczym innym jak tylko dobrze zaplanowaną akcją marketingową przed nachodzącymi premierami nowych sezonów Lupin i The Crown, które pojawią się prawdopodobnie w czwartym kwartale tego roku.