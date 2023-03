Mija już przeszło rok od otwartej agresji Rosji na Ukrainę, a wojna to ogromne koszta. Szacuje się, że szeroko pojęte działania wojenne kosztowały Rosję już ponad 82 miliardy dolarów. Priorytetem putinowskiego reżimu – zwłaszcza w obliczu zaciętej obrony ukraińskich jednostek – jest więc inwestowanie w sprzęt i technologię wojskową, przez co cierpią inne gałęzie rosyjskiej gospodarki. Jedną z nich jest program kosmiczny, który w ostatnim czasie mocno zaniedbano. Specjaliści przewidują, że Roskosmos chyli się ku upadkowi.

Wielkie braki w Rosji – od licencji po części

Rosyjska propaganda wyśmiewa zachodnie sankcje, ale rzeczywistości nie da się oszukać – w kraju okupanta zaczyna brakować części, oprogramowania, licencji i komponentów, pochodzących z państw, które objęły Rosję ograniczeniami. Na rynku motoryzacyjnym i lotniczym Rosjanie muszą opierać się głównie na krajowych i chińskich dostawcach.

Źródło: Depositphotos

Zapotrzebowanie na sprzęt jest jednak znacznie większe, a modernizacyjne braki widoczne są też w przemyśle kosmicznym. Choć Rosja lansowała się niegdyś na pionierskiego odkrywcę kosmosu, to dziś pozostaje w tyle za konkurencją. Tak przynajmniej twierdzą amerykańscy badacze, którzy wzięli pod lupę ostatnie incydenty związane z pojazdami kosmicznymi Sojuz, czyli wycieki chłodziwa, tłumaczone przez Rosję „działaniem sił zewnętrznych”.

Sojuzy nękane przez mikrometeoroidy

Według Bruce’a McClintock’a – szefa Space Enterprise Initiative Rand Corporation – Rosjanie już 10 lat temu mieli podjąć decyzję o wyznaczeniu priorytetu dla rozwoju programu kosmicznego pod kątem stricte wojskowym (skupiając się między innymi na technologiach satelitarnych), kosztem projektów cywilnych. W połączeniu z sankcjami gospodarczymi i wojną w Ukrainie mają być to czynniki, które wpędziły rosyjski program kosmiczny w zła kondycję.

W połowie grudnia 2022 roku Sojuz MS-2 doznał poważnego wycieku chłodziwa. Rosjanie stwierdzili, że był to wynik uderzenia mikrometeoroidu, a nie zaniedbań technicznych. Sęk w tym, że ta sytuacja powtórzyła się 11 lutego, tym razem w przypadku statku Progress MS-21. Znów uderzenie mikrometeoroidu? Jakżeby inaczej. Jednak z tą narracją nie zgadzają się Amerykanie, którzy twierdzą, że prawdopodobieństwo wystąpienia takie sytuacji jest równe zeru. Przez „incydenty” anulowano kosmiczny spacer astronautów, a Progress MS-21 został skazany na zniszczenie, spalając się nad Oceanem Spokojnym.

Źródło: Depositphotos

Marnie prezentują się też dane odnośnie wprowadzania do użytku nowych Sojuzów. Jak podaje Anatolij Żak – wydawca niezależnego RussianSpaceWeb – Roskosmos wypuszcza rocznie zaledwie dwa Sojuzy, z czego budowa jednego obiektu zajmuje około 2 lata. Tymczasem NASA korzysta z nowoczesnych Dragonów od SpaceX, a niebawem swoje oferty wprowadzi także Boeing. Rosja z takiego wsparcia nie skorzysta, bo kraj po prostu nie ma komercyjnego programu kosmicznego. Na dodatek w kwestii misji załogowych pojawiają się kolejne problemy, bo dotychczasowych port Bajkonur w Kazachstanie stał się dla Rosji bardzo kosztowny, gdyż opłaty roczne uległy zwiększeniu. Jeśli dodamy do tego fakt, że brakuje środków na modernizację sprzętu kosmicznego, a same rakiety Sojuz sięgają myślą techniczną czasów sowieckich, to wyrysuje się nam ponury obraz rosyjskiego programu kosmicznego, który według McClintock’a zmierza ku upadkowi.

Stock image from Depositphotos