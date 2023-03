Przez rok rosyjscy hakerzy wykorzystywali lukę w Outlook, zanim Microsoft w końcu to naprawił!

Niebezpieczna luka w Outlooku wreszcie została załatana

Microsoft wypuścił dziś aktualizację Outlooka, która eliminuje lukę wykorzystywaną przez rosyjskich hakerów powiązanych z wywiadem wojskowym GRU. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że główny atak wykorzystujący tę dziurę w programie giganta z Redmond miał miejsce niemal rok temu — dokładnie w kwietniu 2022 roku.

Głównym celem tego ataku miały być oficjalne organy i agencje rządowe, więc zwykli użytkownicy nie powinni być specjalnie zmartwieni — niemniej jednak abstrakcyjne jest to, że problem został naprawiony dopiero po tak długim czasie. Warto również zaznaczyć, że według Microsoftu, wspomniana luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zwiększenie uprawnień dotyczyła „tylko" wersji Outlooka dla systemów Windows, więc jeśli korzystacie z aplikacji na macOS, iOS, Androidzie czy z wersji przeglądarkowej e-maila, nie byliście w grupie ryzyka.

Jeden mały błąd i możliwość przejęcia uprawnień

Co w ogóle umożliwiała hakerom ta dziura w zabezpieczeniach? Jak możemy przeczytać w komunikacie firmy, Microsoft Threat Intelligence wykrył ograniczone, ukierunkowane nadużycie luki w Microsoft Outlook dla Windows, która umożliwia kradzież poświadczeń menedżera sieci LAN (NTLM). Problem został uznany za krytyczny i oznaczono go tagiem CVE-2023-23397. Rosyjscy hakerzy wykorzystywali go po to, żeby przekazywał wiadomość negocjacyjną nowej technologii NTLM ofiary do innych systemów obsługujących uwierzytelnianie NTLM.

Microsoft potwierdził także, że luka ta została wykorzystana przez rosyjskich cyberprzestępców w specjalnych atakach na ograniczoną liczbę organizacji w takich sektorach jak rządowy, transportowy, energetyczny i wojskowy w Europie. W związku z ogromnym niebezpieczeństwem i powagą sytuacji, firma zachęca wszystkich klientów z 32-bitowymi i 64-bitowymi wersjami Outlooka zainstalowanymi na komputerach z systemem Windows (wliczając w to Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2019, Office LTSC 2021 i Microsoft 365 Apps for Enterprise) do zainstalowania aktualizacji.

