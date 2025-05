W średniowieczu alchemicy marzyli o przemianie ołowiu w złoto – uważane (zresztą do dziś) za synonim bogactwa i doskonałości. W Wielkim Zderzaczu Hadronów udało się to zrobić, ale na poziomie atomowym. Skala zjawiska jest mikroskopijna i — cóż — produkcja złota z ołowiu w ten sposób nie jest opłacalna, ale eksperyment otwiera nowe możliwości w badaniu procesów jądrowych. Co odkryto i... co dzięki temu uzyskujemy jako ludzkość?

Transmutacja ołowiu w złoto była czymś w rodzaju Świętego Graala alchemików. Wierzyli oni, że istnieje ukryta formuła, która mogłaby przekształcić metale nieszlachetne w złoto. Miał być to proces nie tylko (al)chemiczny, ale i duchowy – uważano ów fakt za symbol przemiany duszy. Dopiero rozwój fizyki jądrowej w XX wieku pozwolił naukowcom realnie myśleć o przemianie jednego pierwiastka w inny.

Prace Rutherforda, Cockcrofta i Waltona nad rozbijaniem atomów otworzyły drzwi do tego, co uzyskano obecnie. Zespół eksperymentu ALICE sięgnął po metody, które wykraczają poza klasyczne bombardowanie cząstkami. W ultraenergetycznych zderzeniach jąder ołowiu dochodzi do powstania plazmy kwarkowo-gluonowej – stanu materii przypominającego wszechświat w króciutkim momencie tuż po Wielkim Wybuchu. To właśnie tam następuje proces przemiany ołowiu w złoto.

Jak zrobić złoto?

W LHC jądra ołowiu poruszają się z prędkością 99,999993% prędkości światła. Ich intensywne pola elektromagnetyczne generują impulsy fotonowe, które mogą oddziaływać z jądrami ołowiu, wywołując zjawisko dysocjacji elektromagnetycznej. Zjawisko to polega na tym, że fotony zderzają się z jądrami, powodując wybijanie protonów i neutronów. W efekcie z jądra ołowiu wyrzucane są protony i neutrony, co może prowadzić do utworzenia jąder z mniejszą liczbą protonów, w tym właśnie złota. Aby uzyskać złoto, jądro ołowiu musi stracić trzy protony.

Problem z tym procesem jest taki, że występuje ekstremalnie rzadko i wymaga ogromnych energii. Każde zderzenie trwa zaledwie ułamek sekundy, a produkcja złota jest mierzalna tylko dzięki zaawansowanym detektorom ALICE. A zatem... nie ma co marzyć o tym, że złoto będzie produkowane w ilościach przemysłowych. Może i na szczęście, bo zaowocowałoby to gwałtownym spadkiem jego wartości...

Złoto w liczbach

Zespół ALICE wykorzystał specjalistyczne kalorymetry do zliczenia liczby interakcji foton-jądro, które prowadziły do emisji od zera do trzech protonów. Wyniki wskazują, że w LHC produkcja złota odbywa się z prędkością około 89 000 jąder na sekundę, jednak masa tego złota jest znikoma – zaledwie 29 pikogramów przez cały okres eksperymentu. To kropla w oceanie wobec komercyjnych potrzeb. Fizyka jądrowa natomiast zyskuje ogromnie.

W drugiej rundzie (w latach 2015-2018) w czterech głównych eksperymentach powstało około 86 miliardów jąder złota. W trzeciej natomiast wyprodukowano niemal dwukrotnie więcej złota, ale suma ta wciąż jest biliony razy mniejsza niż ilość potrzebna do wykonania choćby jednej złotej monety.

Alchemicy mieli rację?

Naukowcy zrealizowali marzenie alchemików, jednak ilość wyprodukowanego złota jest tak niewielka, że nie ma mowy o komercyjnych zastosowaniach. Koszt przeprowadzenia eksperymentu jest astronomiczny, a sama produkcja złota – znikoma. Eksperyment natomiast otwiera nowe drzwi do jeszcze ciekawszych doświadczeń i może pomóc w lepszym zrozumieniu strat wiązki w przyszłych zderzaczach cząstek. W przyszłości takie badania mogą przyczynić się do rozwoju technologii jądrowych, a także do testowania teorii dotyczących powstawania pierwiastków w ekstremalnych warunkach astrofizycznych.