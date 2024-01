Popatrzcie dziś w niebo. Możecie zobaczyć "kosmiczny pociąg"

Osoby, które pasjonują się astronomią i przestrzenią kosmiczną mają w ostatnim czasie naprawdę sporo rzeczy, którymi mogą się ekscytować. Dziś bowiem podbój kosmosu nie odbywa się tylko poprzez rządowe programy, jak np. NASA, ale też - poprzez prywatne inicjatywy największych firm, jak np. SpaceX. Ta ostatnia należy oczywiście do Elona Muska i w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich ze względu na swój program Starlink.

Satelity znajdujące się nad naszymi głowami już od jakiegoś czasu realizują program dostępu do internetu dla najbardziej oddalonych od cywilizacji miejsc i cieszą się dużym powodzeniem. Aby jednak system działał dobrze, potrzebnych jest ich na orbicie zdecydowanie więcej. Dlatego też wynoszone są tam kolejne obiekty.

Dziś będzie można zobaczyć nad Polską "kosmiczny pociąg"

Jak donoszą źródła, dziś około godziny 7:00 wystartowała misja Starlink G7-12, dzięki której na orbitę trafić mają nowe satelity Starlink. Ich przelot będzie widoczny o godzinie 17:19 po zachodniej stronie nieba, a lecieć będą w kierunku wschodnim. Ponieważ satelity będą zdawały się być bardzo blisko siebie, na nocnym niebie utworzą tzw. "kosmiczny pociąg".

Nie jest to pierwszy raz, kiedy satelity Starlink tworzą takie zjawisko, ale ze względu na to, że można to obserwować tylko w przypadku urządzeń tej firmy, warto zdecydowanie poświęcić kilka minut by zobaczyć przelatujące obiekty na żywo. Przelot nie będzie długi - będzie trwał tylko około 5 minut.

Jak widać na załączonym wideo - ustawione w linii satelity robią świetne wrażenie. Pogoda ma dopisywać, więc nie powinny być one zasłonięte przez chmury. W uprzywilejowanej pozycji są tu osoby z zachodnich regionów Polski, które trasę przelotu będą widziały nieco lepiej.