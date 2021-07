Nie wiem, czy początkowy zamysł o wycięciu tych bohaterów z materiałów źródłowych spalił na panewce, czy od razu pomyślano o takim rozwiązaniu, ale mający nieco inne gabaryty czy rysy twarzy bohaterowie wypadają mało wiarygodnie. Jasne, są tylko tłem i wykosztowanie się na odtworzenie ich 1:1 w stosunku do tego, co pamiętamy, ale w pewnym momencie chyba każdy widz, będzie dokładniej przyglądał się obecnym wśród publiczności znanym postaciom, niż wydarzeniom na boisku. I to też pokazuje, że przebieg samego meczu nie jest zbyt wciągający, bo jego rezultat jest oczywiście dość przewidywalny.

Kilka mrugnięć do widzów pamiętających film sprzed ćwierć wieku to powody do uśmiechu, podobnie jak kilka innych naprawdę udanych fragmentów. Całość jest źródłem niemałej rozrywki i frajdy, to na pewno fajny sposób na spędzenie wolnego popołudnia dla młodszych i starszych widzów. Nie uważam jednak, by za 25 lat wspominano go równie ciepło, co oryginalny „Kosmiczny mecz”.