Korzystanie ze smartfonów i tabletów w Polsce

Zaczniemy od końca i chyba najmniej zaskakujących danych, a więc odnoszących się do urządzeń, które najczęściej znajdują się w naszych kieszeniach czy torebkach (jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to 89,6% z nich posiada smartfona). Na dziś już 75,8% rodaków korzysta ze smartfona, a w najmłodszej grupie badanych 13-15 lat aż 96,6%. Odsetek ten nie spada poniżej 94% aż do 49 roku życia, co oznacza, że na średnią poniżej 80% mają przede wszystkim wpływ osoby w wieku 50-64 lata - 78,6%, oraz starsze niż 65 lat - 37,4%.



Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, najniższy odsetek posiadaczy smartfonów jest wśród osób z wykształceniem podstawowym - 52,7% i rośnie przy zawodowym do 68%, średnim do 86,3% i wyższym do 93,2%. Nie bez znaczenia jest tu jednoczesne korzystanie z dostępu do internetu, wśród takich osób 90,7% badanych posiada telefon z ekranem dotykowym. Nieco większy ich odsetek jest w grupie aktywnych zawodowo - 92,9%, a wśród niepracujących - 60,2%.

W przypadku tabletów, 21,8% ankietowanych deklaruje posiadanie takiego urządzenia w swoim gospodarstwie domowym, zwłaszcza w 4-osobowych gospodarstwach - 31,9%. Z kolei jedynie 12,3% Polaków korzysta z tego urządzenia, najwięcej w grupie wiekowej 4-12 lat: 29,8%, 13-15 lat: 22,5%, a wśród seniorów powyżej 65 roku życia: 3,8%. Niewielkie znaczenie ma tu miejsce zamieszkania, na wsiach z tabletu korzysta 10,5% mieszkańców, a w największych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców - 15,8%.

Korzystanie z komputerów stacjonarnych w Polsce

Na drugim biegunie, a więc w przypadku kurczącej się statystyki mamy komputery stacjonarne, z których korzysta już tylko 15,9% gospodarstw domowych w Polsce. Przy czym odsetek ten jest wyższy w gospodarstwach 4-osobowych i większych - 30,5% i maleje przy 3-osobowych: 17,9%, 2-osobowych: 10,8% i jednoosobowych zaledwie 7,4%.



Istotny wpływ na obecność komputera stacjonarnego w gospodarstwie domowym mają dzieci w wieku do 15 lat, w 22,1% takich domach znajdziemy takie urządzenia, a bez dzieci już tylko w 13,7%. Jeszcze mniejszy odsetek domów z komputerem stacjonarnym jest w przypadku zamieszkania w nich przynajmniej jednej osoby w wieku 60 lat i starszej - 10,1%.

Miejsce zamieszkania to taka średnia krajowa, gdzie odsetek ten wynosi we wsiach 18,3% i w miastach - 14,8%. Jeśli chodzi zaś o zamożność danego gospodarstwa domowego, te które oceniają źle swoją sytuacje finansową posiada w domu komputer stacjonarny - 11,2%, z średnią - 16,8%, a dobrą - 20,1%.

Korzystanie z laptopów w Polsce

Pozostały już nam tylko laptopy, w które wyposażonych jest 61,7% gospodarstw domowych w Polsce. Tutaj również spore znaczenie ma zamieszkiwanie w nich dzieci do 15 roku życia, gdzie odsetek ten rośnie do aż 88,1%, bezdzietne gospodarstwa to 52,3%, a w przypadku braku dzieci i przynajmniej jednej osoby starszej 60+ jest to 33,7%.



Nie ma tu natomiast znaczenia miejsce zamieszkania, na wsiach mamy 61,3% gospodarstw posiadających laptopa, a w miastach - 61,9%. Przy czym w największych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców jest to już 66,3%.

Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych duże znaczenie ma tu sytuacja materialna, w gospodarstwach ze złą kondycją finansową odsetek ten wynosi 37,3%, średnią - 62,1% i dobrą - 86,8%. Również więcej gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 osoby i więcej posiada laptopa - 85,5%, z kolei gospodarstwa 3-osobowe: 80,4%, 2-osobowe: 55,6%, a przy jednoosobowych tylko 35,2%.

Na koniec zerknijmy na liczbę posiadanych komputerów. W przypadku komputerów stacjonarnych, 15,2% gospodarstw domowych korzysta z jednego urządzenia, a zaledwie 0,7% gospodarstw z dwóch komputerów lub więcej. Natomiast jeśli chodzi o laptopy, 43,8% gospodarstw domowych posiada jednego laptopa, 12,9% – dwa i 5% – trzy.

Badanie Założycielskie realizowane przez Krajowy Instytut Mediów jest podstawowym badaniem populacyjnym dot. konsumentów mediów elektronicznych w Polsce. Od stycznia do czerwca objęło ono ogólnopolską losową próbę 8 474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w wieku 4 lata i więcej. Zebrane dane są reprezentatywne dla wszystkich gospodarstw w Polsce i osób w wieku powyżej 4 lat.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

