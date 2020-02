Policja wykorzystuje koronawirus w walce z… narkotykami — tego jeszcze nie grali

Dezinformacja pełną gębą — nie tylko w walce z przestępczością

Fałszywych informacji na temat koronawirusa z każdym dniem przybywa. Jedni dają się nabrać na to, że można z nim walczyć dzięki magicznym właściwościom witaminy C. Inni — że niezbędne jest zgolenie… brody. Ale są też tacy, którzy próbują przekonać świat, że respiratory są receptą na problemy z docierającym do coraz dalszych zakątków świata koronawirusem. Najwięksi już stanęli do walki: Facebook zablokował reklamy w tym temacie, Amazon blokuje aukcje z „cudownymi” lekami. Szaleństwo trwa, a fałszywych informacji na ich temat koronawirusa z każdym dniem będzie przybywać. Na szczęście nie brakuje też rzetelnych źródeł, z których można (i powinno się) czerpać wiedzę.

Źródło: Daily Dot