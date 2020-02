Facebook walczy z koronawirusem. Koniec fake newsów i reklam „cudownych” środków

Wszyscy doskonale wiemy, czym jest koronawirus i gdzie się go teraz obawiać. Media nie porzucają tematu nawet na jeden dzień. Oby dzięki temu świadomość obywatelska rosła. Jeśli jest szansa, że to komukolwiek pomoże – świetnie. Samo informowanie to jednak za mało. Niestety w natłoku wartościowych informacji pojawia się też sporo tych bzdurnych i fałszywych. Niektórzy zaczynają się przesadnie martwić i szukają pomocy nawet u takich osób jak Jerzy Zięba. YouTube poradził sobie już z jego poradami, pora żeby i Facebook zakasał rękawy.

Facebook blokuje reklamy i fałszywe treści związane z koronawirusem

W oficjalnym oświadczeniu Facebook wyjaśnił, że niedawno wdrożyli zasady zakazujące reklam i fałszywych treści odnoszących się do koronawirusa. Z początku blokowano tylko nieprawdziwe informacje na Facebooku i Instagramie, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu. Pod kontrolą znalazły się hasztagi związane z wirusem. Portal stara się pozbywać wszelkich wiadomości, które mogą być szkodliwe dla zdrowia jednostek czy większych grup. Informacje, które uzna za fałszywe, mają znikać szybko i na dobre, aby nie były w stanie się powielać.

Koronawirus pokonał targi MWC 2020. Po raz pierwszy w historii impreza odwołana

Teraz Facebook wprowadził również ograniczenia dotyczące reklam. Koniec z zapewnieniami o stuprocentowej skuteczności leczenia i zapobiegania. Reklamy zbudowane na mechanizmie „pilnej potrzeby” nie będą już miały racji bytu na Fejsie. Zasady dotyczą również platformy ogłoszeniowej Marketplace. To bardzo dobra wiadomość, o ile portal faktycznie będzie skutecznie usuwał tego typu treści. Nie od dziś wiadomo, że niektórzy są bardzo chętni do wyciągania pieniędzy z ludzi, którymi łatwiej manipulować. Budowanie fortuny na kłamstwie i strachu to paskudny pomysł.

Źródło: Business Insider