Hakerzy sparaliżowali szpital w Brnie. Przeprowadzano w nim testy na koronawirusa

Komputery, które przetwarzały dane pacjentów przestały działać. Utrudnia to nie tylko samą pracę na terenie szpitala, ale i funkcjonowanie karetek pogotowania ratunkowego. W szpitalu przeprowadzono testy na obecność koronawirusa. Analizowano tam około 20 próbek dziennie. Na ten moment niemożliwe jest podejmowanie nowych analiz. Rzecznik szpitala zapewnił, że trwające testy zostaną przeprowadzone do końca. Pozostałe badania zostaną przekierowane do placówki w Ostrawie. Personel szpitala w Brnie otrzymał zakaz włączania urządzeń, które zostały już zainfekowane.

Trwa analiza całego zdarzenia. Przedstawiciel czeskiego narodowego biura ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i informacyjnego (NUKIB) na razie nie udziela szczegółowych informacji. Badacze ds. cybernetycznego bezpieczeństwa są jednak zaniepokojeni. Wszyscy doskonale wiemy, że w tym momencie część szpitali jest przeciążona, nie nadążając w pełni za rosnącą liczbą pacjentów. Jakikolwiek paraliż działania jednostek i utrata dostępu do danych mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Przez tego typu incydenty wydłuża się czas wykonywania poszczególnych procedur, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty życia pacjenta. Panująca pandemia koronawirusa to nowa sytuacja, do której nie wszyscy byli w stanie się przystosować. Szpitale starają się postępować jak najbardziej ostrożnie i rozsądnie. Cyberprzestępcy chcą skorzystać z zwiększonego chaosu.

Źródło: PAP