Google pozazdrościło iOS. I uczynił ten element piękniejszym

Android ma bogatą historię "inspirowania się" rozwiązaniami konkurencji. Wielokrotnie w historii byliśmy świadkami tego, jak Google podpatrywało co nieco, podbierało do siebie... nierzadko czyniąc rozwiązania zapoczątkowane przez iOS dużo lepszymi.

Wiele osób dziwi się "kompleksom", jakie Android ma względem iOS — bo w dzisiejszych czasach faktycznie mieć ich raczej nie powinien. To pełnoprawny, rozwinięty, system. Tym co odróżnia go od iOS jest znacznie większa otwartość i dowolność. Ale najwyraźniej Google zawstydziło się brakiem ładnych wizytówek. Dlatego w najnowszej odsłonie kontaktów zmienia podejście do tematu — i oferuje widżety na wzór plakatów z iOS 17.

Nowe widżety prosty od Kontaktów Google

Jeżeli należycie do grona użytkowników którzy lubią porządek w kontaktach, ich awatarach i opisach — to prawdopodobnie od dawna macie tam wszystko ładnie pododawane i poopisywane. Ale kontakty od dawna posiadają także swoje widżety, które teraz doczekały się nowego zestawu opcji. Oto bowiem Google przedstawia widżety z kontaktami w kilku konfiguracjach: 1x1, 2x1, 3x1, 4x1 oraz 5x1.

Źródło: https://9to5google.com/2023/10/01/google-contacts-widget-update/

Skróty które za ich pośrednictwem możemy dodać do ekranu głównego prezentują się znakomicie — i mogą okazać się strzałem w dziesiątkę dla wszystkich regularnie kontaktujących się z gronem wybranych użytkowników. zarówno jeżeli chodzi o szybkie przejście do kontaktu, jak i bezpośrednie dzwonienie czy wysyłanie wiadomości. Wyglądają bardzo ładnie i... bez wątpienia lepiej wpisują się w stylistykę nowego Androida. A przy okazji też trudno ukryć, że to estetyka która doskonale znana jest użytkownikom ostatnich wersji iOS i tamtejszych widżetów, prawda?

Ale czy podobne do iOS czy nie — to bez znaczenia. Nowe widżety po prostu będą bardziej funkcjonalne i przyjemniejsze dla oka. A o to przecież chodzi. Są dostępne od Kontaktów Google w wersji 4.17.