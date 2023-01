Tydzień w luksusowym hotelu to jedna z nagród w konkursie Nazwa.pl

Możecie być webmasterami, ale nie musicie nimi być, by wziąć udział w konkursie Nazwa.pl - do wygrania tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu i nie tylko!

Nazwa.pl startuje z kolejną edycją swojego konkursu Programu Partnerskiego. Za każdym razem wygląda on nieco inaczej, a w tym roku kierowany on jest do webmasterów. Co ważne, nie musicie jednak wcale pełnić dokładniej roli, ale oczywiście pewne warunki do spełnienia są: przede wszystkim musicie wziąć udział w konkursie jako osoba fizyczna lub jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Spółki handlowe nie są uwzględnione w tegorocznym konkursie.

Wakacje nad morzem i weekend w górach - nagrody w konkursie Nazwa.pl

Drugim warunkiem do spełnienia jest posiadanie własnego konta Nazwa.pl. Jak czytamy w komunikacie: "uczestnikiem konkursu będziesz tylko wtedy, gdy nasze usługi hostingowe będziesz polecać z konta w Panelu Klienta, które należy do Ciebie jako osoby fizycznej lub do Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.". Korzystając z systemu poleceń gromadzimy je na własnym koncie, a zwycięzcą zostanie osoba, z której poleceń zostanie zakupionych najwięcej usług hostingowych w okresie 23 stycznia - 31 marca 2023 r.. Dla zdobywcy pierwszego miejsca czeka Voucher na 7‑dniowy wakacyjny pobyt od 8 do 15 lipca 2023 r. dla dwóch osób w 5-gwiazdkowym, luksusowym hotelu Sofitel Grand w Sopocie. Ale to nie koniec, bo są też nagrody gwarantowane.

Te przygotowano dla uczestników, które polecą usługi hostingowe nazwa.pl minimum 3 firmom. Wtedy przyznawany jest voucher dla dwóch osób na weekend w 4-gwiazdkowym hotelu w Zakopanem. Co istotne, tutaj nagrody wydawane są na bieżąco, więc nie trzeba czekać do końca terminu i nic nie stoi na przeszkodzie, by zgarnąć nawet dwie nagrody: pobyt w Zakopanem oraz w Sopocie. Nazwa.pl przypomina też, że prowizja od każdej wpłaty za pierwszy okres abonamentowy za usługi z polecenia może wynieść aż 50%, a także do 35% za odnowienie w kolejnych okresach.