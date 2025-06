Konkurencja wyprzedziła Samsunga. Są szybsi i... zrobili to lepiej?

HONOR zapowiada nowe urządzenie, które od wejścia robi ogromne wrażenie. Producent uchylił rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego modelu HONOR Magic V5, który ma być... najcieńszym składanym smartfonem na świecie, rzucając bezpośrednie wyzwanie nadchodzącemu Samsungowi Galaxy Z Fold 7. Co oferuje ten przełomowy telefon i dlaczego to właśnie on może zmienić reguły gry na rynku składanych urządzeń?