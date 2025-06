Donald Trump, znany z nieustannego poszerzania swojego biznesowego imperium, tym razem celuje w branżę telekomunikacyjną. Najnowsze zgłoszenia znaków towarowych sugerują, że były prezydent USA może szykować się do uruchomienia własnej sieci komórkowej. Czy Trump Mobile stanie się faktem, czy to tylko kolejny pomysł do szuflady?

Trump chce być jak Apple, czego nie rozumiesz? Szalony pomysł prezydenta

Donald Trump, którego nazwisko kojarzyło się głównie z nieruchomościami czy hotelami, nim został dwa razy prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, najwyraźniej zamierza wkroczyć na zupełnie nowe terytorium. Firma DTTM Operations LLC, zarządzająca znakami towarowymi Trumpa, złożyła w amerykańskim urzędzie patentowym wnioski o rejestrację nazw „Trump” oraz „T1” w kontekście usług telekomunikacyjnych.

Zgłoszenia obejmują nie tylko same usługi telefonii komórkowej, ale także urządzenia – smartfony, etui, ładowarki, a nawet potencjalne sklepy detaliczne. Co istotne, w dokumentach oficjalnie zaznaczono intencję, że rzeczywiście się potwierdza intencję wprowadzenia tych produktów i usług na rynek. Oznacza to, że nie jest to jedynie rezerwacja nazw na wszelki wypadek, a poważnie rozważany projekt.

Prawnicy specjalizujący się w znakach towarowych zwracają uwagę na szczegółowość wniosków, co sugeruje, że plan nie powstał na kolanie. Równocześnie podkreślają, że sama rejestracja nie gwarantuje jeszcze debiutu nowej sieci – firmy często zabezpieczają różne nazwy, które ostatecznie nigdy nie trafiają do użytku.

Nie brakuje też potencjalnych przeszkód. Eksperci wskazują, że marka „T1” może wzbudzić sprzeciw ze strony T-Mobile, dla którego każda „T” w nazwie usług telekomunikacyjnych to terytorium dość wrażliwe pod względem prawa ochrony marki. Niewykluczone więc, że zanim ewentualna sieć Trumpa wystartuje, czeka go batalia prawna o nazwę.

Jeśli jednak projekt zostanie zrealizowany, byłby to jeden z najbardziej nietypowych zwrotów w historii. Po platformie społecznościowej, sneakersach czy NFT, przyszedłby czas na własną sieć komórkową. Czy na rynku zdominowanym przez kilku gigantów jest miejsce na nowego gracza z silnym brandem? Czas pokaże, czy Trump Mobile rzeczywiście pojawi się na rynku i czy za jakiś czas ludzie nie będą dzwonić z Trumpa jak z iPhone'a.

