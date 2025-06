To nie był żart! Złoty smartfon w nietypowej cenie pokazany

Urządzenie ogłoszone przez The Trump Organization, już teraz dostępne jest w przedsprzedaży, wzbudza spore zainteresowanie. Smartfon T1 Phone, utrzymany w charakterystycznym złotym kolorze, wyróżnia się wygrawerowaną amerykańską flagą, co podkreśla jego deklarowane pochodzenie.

T1 Phone wyposażono w 6.8-calowy ekran AMOLED, zaś smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 15. Cena detaliczna ustalona została na 499 dolarów, co plasuje go w segmencie średniej półki, czyniąc go dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Deklaracje dotyczące produkcji T1 Phone są wyjątkowo ambitne. Urządzenie ma być smartfonem "made in America", zaprojektowanym i zbudowanym w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak spojrzeć na te zapowiedzi z perspektywy globalnego łańcucha dostaw. Nawet przy silnym nacisku na lokalną produkcję, realia współczesnego przemysłu elektronicznego sugerują, że przynajmniej część komponentów, takich jak zaawansowane chipy czy specjalistyczne wyświetlacze, może pochodzić z innych krajów, w tym z Chin.

Złoty T1 Phone od Trump Mobile za 47,45 dolara

W przeszłości sam Donald Trump, jeszcze jako prezydent, usilnie naciskał na firmę Apple, aby ta przeniosła produkcję iPhone'ów do Ameryki, sugerując nawet wysokie cła, co pokazało skalę wyzwań związanych z taką inicjatywą, w tym potencjalny drastyczny wzrost kosztów.

T1 Phone to nie samodzielny byt, lecz integralna część szerszej strategii Trump Mobile, obejmującej również usługę sieci komórkowej. Kluczowym elementem tej oferty jest plan o nazwie "47", wyceniony na 47.45 dolarów miesięcznie, który oferuje nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i dane. Nazwa planu w oczywisty sposób nawiązuje do numerów kadencji prezydenckich Donalda Trumpa – 47. jako obecna i 45. jako poprzednia, co stanowi silny element identyfikacji marki. Usługa Trump Mobile ma działać w oparciu o infrastrukturę trzech głównych amerykańskich operatorów: AT&T, T-Mobile i Verizon, co zapewnia szeroki zasięg i stabilność połączeń.

Firma Trump Organization zapewnia również, że do dyspozycji klientów będzie całodobowy zespół obsługi klienta z siedzibą w USA, co ma ułatwić proces przejścia na nową usługę. Co więcej, plan Trump Mobile kusi dodatkowymi korzyściami, niezależnymi od rodzaju używanego telefonu. Wśród nich znajdziemy całodobową pomoc drogową za pośrednictwem Drive America, dostęp do usług Telehealth i wsparcia zdrowia psychicznego, a także brak umów i weryfikacji zdolności kredytowej. Atrakcyjnym bonusem są również darmowe rozmowy międzynarodowe do ponad 100 krajów, w tym do wielu państw z amerykańskimi bazami wojskowymi, co z pewnością zostanie docenione przez konkretną grupę odbiorców.