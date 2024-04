W sieci jest wiele platform pozwalających na dobrowolne wspieranie podmiotów charytatywnych, ale czy istnieje do tego lepsze miejsce, niż media społecznościowe, z których korzystają miliony użytkowników, generujących ogromne zasięgi? Facebook od lat udostępniał dedykowane narzędzie, pozwalające wpłacać datki na wybrane cele charytatywne, ale już niebawem Meta zrezygnuje z tej inicjatywy. Od lipca Facebook nie będzie już pośredniczył w akcjach, ale gigant social mediów nie zrezygnuje w pełni ze wspierania organizacji dobroczynnych.

Przeglądając Facebooka zapewne nie raz zetknęliście się z postem organizacji non profit, dotyczącym zbiórki pieniędzy na wybrany cel. Klikając przycisk przekaż datek z poziomu wpisu lub bezpośrednio z poziomu zbiórki na Facebooku, użytkownicy mogą przekazywać wybraną sumę pieniędzy, wybierając jedną z kilku metod płatności. Od 1 lipca 2024 r. wejdą jednak w życie zmiany, obejmujące organizacje dobroczynne w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Meta podejmuje i zamierza w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wspierania organizacji non profit poprzez docieranie do odbiorców z informacjami o inicjatywach, na których im zależy. W tym roku zmieniamy naszą strategię, chcąc umożliwić większej liczbie organizacji non profit poszerzenie grona darczyńców.