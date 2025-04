Koniec z płatnościami w chatGPT. Stworzysz dowolny obrazek za darmo

ChatGPT jest ostatnio na fali. Wszystko za sprawą wysoce wydajnego generatora obrazków, który podbił internet najświeższym trendem, mającym całkowicie w nosie starania prawdziwych artystów. Był on tak bardzo popularny, że używał go nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, aż przegrzał serwery.

Reklama

Od teraz generowanie obrazków będzie darmowe dla każdego w chatGPT!

Sam Altman, CEO OpenAI, ogłosił na platformie X (dawniej znanej jako Twitter), że aktualizacja generowania obrazów została udostępniona wszystkim darmowym użytkownikom chatuGPT. Istnieją jednak pewne ograniczenia, o których była już mowa we wcześniejszych tweetach.

Sam ChatGPT nie precyzuje dokładnie ograniczeń, podając jedynie, że darmowy dostęp jest „limitowany”. Jednakże to szef OpenAI, Sam Altman, kilka dni temu informował, że użytkownicy bezpłatnej wersji będą mogli wygenerować dokładnie trzy obrazy dziennie. Właśnie tyle pozwala teraz stworzyć narzędzie, zanim zasugeruje zakup subskrypcji. Zostało to potwierdzone szeregiem komentarzy użytkowników oraz redaktorów innych portali.

Nowa wersja generatora obrazów (oparta na modelu GPT4o) została pierwotnie wprowadzona 25 marca i miała trafić do użytkowników wszystkich planów: Plus, Pro, Team oraz Free. Jednak darmowa wersja została opóźniona o dzień z powodu ogromnego zainteresowania, wywołanego szalenie popularnym trendem. To wtedy użytkownicy rzucili się do proszenia AI o przerobienie ich fotografii na styl znany z animacji japońskiego studia anime – kultowego Ghibli. Altman żartował, że „nasze karty GPU się topią”. W szczytowym momencie ChatGPT zyskał milion nowych użytkowników w ciągu godziny.

Tymczasem OpenAI zakończyło nową rundę finansowania, zdobywając rekordowe 40 miliardów dolarów. To największa inwestycja w prywatną firmę technologiczną w historii, co podniosło jej wycenę do imponujących 300 miliardów dolarów.