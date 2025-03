Bill Gates przewiduje przyszłość. Te 3 zawody nie muszą bać się AI

Od czasu premiery ChatGPT w 2022 roku sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy i myślimy. Mimo że narzędzia AI, takie jak Gemini, Copilot czy DeepSeek, są na razie głównie wsparciem w pracy, wielu specjalistów obawia się, że wkrótce zastąpią one ludzi w różnych sektorach.

Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, od miesięcy przewiduje, że AI zdominuje większość zawodów. Jednak w rozmowie z Axios wskazał trzy dziedziny, w których ludzie pozostaną niezastąpieni.

Te zawody nie muszą bać się rewolucji AI

Wielu ekspertów, w tym Jensen Huang (NVIDIA), Sam Altman (OpenAI) i Marc Benioff (Salesforce), twierdzi, że programiści mogą być pierwszą grupą, którą zastąpią algorytmy. Tymczasem Gates uważa, że rola ludzi w rozwoju oprogramowania pozostanie kluczowa.

– To tak, jakby spytać, czy warto uczyć się mnożenia, skoro komputery robią to lepiej – powiedział Gates. Jego zdaniem, choć AI może generować kod, ludzie są niezbędni do wychwytywania błędów, udoskonalania algorytmów i nadzorowania rozwoju systemów.

Gates podkreśla, że AI może pomagać w diagnozowaniu chorób czy analizie DNA, ale nigdy nie zastąpi naukowców w odkrywaniu nowych terapii czy przełomowych badań. – AI nie ma kreatywności potrzebnej do prawdziwych odkryć naukowych – tłumaczy miliarder.

Kolejnym obszarem wolnym od AI może być energetyka. Według Gatesa sektor energetyczny jest zbyt złożony, by AI mogła go w pełni przejąć. Optymalizacja sieci, zarządzanie odnawialnymi źródłami energii i rozwój nowych technologii wymagają według miliardera ludzkiej wiedzy i doświadczenia.

Oczywiście przewidywania Gatesa są co najwyżej zabawą w zgaduj-zgadulę. Badania nad sztuczną inteligencją w ostatnich latach nabrały tempa i właściwie z miesiąca na miesiąc gołym okiem widać postępy. Popularne modele są coraz bardziej zaawansowane, więc widmo zastąpienia kilku zawodów jest jak najbardziej realne. Choć trudno przewidywać kiedy i jakie zawody dotknie jako pierwsze.

Grafika: depositphotos