Koniec z dziurami na drodze. Teraz tak będziemy kłaść asfalt

Dziury w asfalcie to prawdziwa zmora kierowców. Z kolei konieczność remontowania dróg to koszmar samorządowców. Możliwe jednak, że wkrótce i jedni i drudzy będą zadowoleni.

W Wielkiej Brytanii dokonano przełomu w budowie dróg, który może zrewolucjonizować transport na całym świecie. Po raz pierwszy na publicznej drodze w Teesside, w północno-wschodniej Anglii, przetestowano nawierzchnię asfaltową wzbogaconą grafenem. Innowacja ta ma szansę wydłużyć żywotność dróg, zmniejszyć liczbę dziur oraz zapewnić kierowcom bardziej komfortową jazdę.

Grafen lekiem na dziurawe drogi?

Grafen to niezwykły materiał składający się z pojedynczej warstwy atomów węgla ułożonych w strukturę plastra miodu. Jest nie tylko wyjątkowo wytrzymały, ale także lekki i przewodzący prąd, co czyni go idealnym kandydatem do zastosowań w elektronice i materiałach przyszłości. Teraz grafen znalazł zastosowanie w budowie dróg, a dokładniej – w mieszankach asfaltowych.

Firma Universal Matter GBR Ltd, we współpracy z czołowym brytyjskim producentem materiałów drogowych Tarmac oraz władzami Redcar & Cleveland, opracowała innowacyjny dodatek do asfaltu o nazwie Genable Pavement. Ma to na celu poprawę właściwości standardowego asfaltu, zwiększając jego trwałość i odporność na zużycie. Dzięki temu drogi będą mniej podatne na powstawanie pęknięć i dziur, co przełoży się na mniejsze koszty utrzymania infrastruktury.

Aby przetestować nową technologię, w zakładzie Tarmac w Coxhoe w Durham zmieszano ponad 150 ton standardowego asfaltu z dodatkiem Genable Pavement. Następnie zmodyfikowany asfalt został przetransportowany do Flatts Lane Country Park na obrzeżach Middlesbrough, gdzie wykorzystano go do budowy nowej drogi dojazdowej. To pierwszy na świecie przypadek zastosowania grafenu w publicznej infrastrukturze drogowej.

Testy na publicznej drodze to dopiero początek. Naukowcy i inżynierowie będą teraz monitorować wydajność nowej nawierzchni w rzeczywistych warunkach, aby ocenić jej potencjał do szerszego zastosowania. Jeśli wyniki będą pozytywne, grafenowe drogi mogą stać się standardem na całym świecie, przynosząc korzyści kierowcom. W końcu mniej dziur na drodze to równocześnie rzadsze wizyty u mechanika.

