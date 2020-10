Koniec pewnej epoki. Blizzard po 10 latach kończy rozwój StarCrafta!

To, co nie sprawia, że popadam w czarną rozpacz to fakt, że twórcy tego cudownego uniwersum, nie wycofują się w całości. Pierwsza część SC nie schodziła z aren e-sportowych przez lata po zakończeniu rozwoju samej gry. Podobnie będzie i w tym wypadku — tego akurat jestem pewien.

Gra dalej będzie otrzymywała patche i bugfixy. Wszystko wskazuje na to, że StarCraft 2 będzie dalej utrzymywany w zakresie niezbędnym do tego, aby bez problemów dalej mógł dumnie nazywać się królem RTSów na arenie e-sportu.

Czy szukać tu drugiego dna?

No cóż, na pewno można się go doszukać, ale czy warto? Z tego, co wiadomo, Blizzard pracuje obecnie nad dwoma dużymi tytułami: Overwatch 2 i Diablo 4. Jednak tutaj warto zaznaczyć, że żaden z tych tytułów nie ma nawet przybliżonej daty premiery. To właśnie ten fakt zachęca do tworzenia różnych teorii spiskowych.

Do tego dochodzą kwestie poprawy warunków pracy, których domagają się pracownicy. Blizzard zmaga się z tymi problemami już od jakiegoś czasu, wystarczy wspomnieć o zbliżających się strajkach we Francji z powodu zamknięcia tamtejszego biura.

Być może zarząd zdecydował o przesunięciu ludzi do ważniejszych projektów. Być może są problemy, o których nie wiemy i ograniczają ryzyka. A może po prostu nie opłaca się rozwijać gry, która ma 10 lat. Nie wiem.

Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie to ostatni tytuł z tego uniwersum i za jakiś czas zobaczymy coś nowego, coś świeżego.