Kawał swojej młodości spędziłem przy Diablo 2. Gra, przynajmniej dla mnie, po prostu kultowa. Świat Sanktuarium mnie pochłonął. Z perspektywy czasu mam świadomość jej ułomności, lecz i tak moje odczucie, wobec tego tytułu się nie zmieniają. Niestety dalej było gorzej, Diablo 3 nie było w stanie oddać tego klimatu. W Diablo Immortal nie bardzo wierzę, więc czekam na czwartą odsłonę. W między czasie szukam zamiennika. Pierw trafiłem na Path of Exile którego raczej nikomu nie muszę przedstawiać. Jednak niedawno na moim telefonie zagościła gra pod tytułem AnimA i powiem szczerze, że ma coś w sobie.

Tak, zgadza się. Będę pisał o grze mobilnej, która może trochę umilić czas do wydania Diablo 4. Więc jeśli mobile gaming to nie Twoje klimaty to uprzedzam, że dalej będzie tylko o tym.

AnimA to zamiennik Diablo – tak ją reklamują

No właśnie, zacznijmy od tego jak wpadłem na ten tytuł. Przeglądając codziennie nagłówki w oczy rzucił mi się artykuł z dumnym hasłem: to umili Ci oczekiwanie na Diablo Immortal. Nie mogłem odpuścić i musiałem to sprawdzić.

Czym jest AnimA?

AnimA to gra stworzona przez studio Exilium typu hack’n’slash w której naszym celem jest zniszczenie zła które chce zawładnąć światem. W tym celu przebijamy się przez hordy (naprawdę dużo tego) demonów i nieumarłych. Brzmi znajomo? Jeśli Twoim pierwszym skojarzeniem jest seria Diablo to bardzo dobrze. Co tu dużo mówić, AnimA nie wnosi powiewu świeżości, ale jakimś cudem udało się twórcom przekuć to na coś pozytywnego.

Fundamentem, inspiracją rozwiązań widocznych w AnimA jest zdecydowanie druga odsłona kultowej gry. Wystarczy spojrzeć na drzewko umiejętności.